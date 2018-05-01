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РИА Наука
РИА Наука

Век воли не видать, или Почему человек не контролирует свое поведение

08:0001.05.2018
(обновлено: 08:13 01.05.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / MilousХимические процессы в мозгу определяют поведение человекаХимические процессы в мозгу определяют поведение человека
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Milous
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. В последние несколько лет представления о человеческом мозге сильно изменились. Ученые доказали, что центр рационального мышления и самоконтроля находится в лобной доле коры, а гормоны управляют настроением и поведением. РИА Новости разбирается, способны ли люди на осознанные решения или их поступки — результат биохимических реакций в мозгу.

Нейро-хирургическая служба. Арихив
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В человеческом мозге обнаружен "оценщик" принимаемых решений
В 1979 году американский психолог Бенджамин Либет экспериментально показал, что участки мозга, ответственные за принятие решений, активируются раньше, чем человек делает свой выбор. Речь идет о двухстах миллисекундах, но именно они перевели вопрос о свободе воли в естественнонаучную плоскость. Эксперимент Либета много критиковали, однако, воспроизведенный десятки раз, он давал те же результаты.

Очередную попытку проверить выводы Либета предприняли в 2016 году в Университете Джонса Хопкинса (США). Ученые помещали испытуемых в аппарат для МРТ и просили произвольно переводить взгляд с одной части экрана на другую (монитор находился внутри аппарата). Каждое движение глаз фиксировалось на снимке. Когда человек менял направление взгляда, активизировалась теменная доля мозга, отвечающая за реализацию решений. Однако два участка мозга — в лобной доле коры и в базальных ядрах — возбуждались до того, как взгляд начинал менять направление. Выходит, решение о действии созревает в мозге до того, как человек осознает свой выбор.

Любовь, дружба, гормоны

Пытаясь это объяснить, нейрофизиологи предположили, что химические процессы в мозге контролируют настроение и поведение человека, включая принятие решений. Человеческий мозг весит около полутора килограммов, его объем в среднем полторы тысячи кубических сантиметров, но думаем мы только несколькими сантиметрами коры. Остальная нервная ткань занимается обработкой невербальной информации, поступающей из внешней среды и от самого тела. Поэтому гормоны, синтезированные в яичниках, надпочечниках или других железах внутренней секреции через свои метаболиты (продукты химического превращения в организме), влияют на мозг и таким образом определяют поведение человека.

Мужчина в депрессии
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Ученые из России выяснили, как депрессия меняет работу мозга
Так, гормоны стресса — адреналин, норадреналин и кортизол — тормозя пищеварение и улучшая кровоснабжение мышц, заставляют человека в трудной ситуации действовать по одной из двух устойчивых поведенческих моделей: "бей или беги" и "замри". Уровень другого гормона, прогестерона, чья основная функция — предотвращение сокращения матки при беременности, снижает тревожность беременной и тем самым защищает эмбрион от вредных для него гормонов стресса. Этот же гормон ответственен за перепады настроения у женщин, когда в конце менструального цикла его в организме становится меньше.

Еще один преимущественно женский гормон — окситоцин — усиливает выработку грудного молока, пробуждает родительские чувства к младенцу. Кроме того, он связан с налаживанием социальных контактов и уровнем тревожности, поэтому его пытаются использовать для лечения депрессий. Например, ученые из Санкт-Петербургского университета в эксперименте установили, что окситоцин возвращал крыс, подвергнутых неконтролируемому стрессу, к нормальному состоянию, в то время как обычные антидепрессанты не помогали.

Материнская доля

Сексуальная ориентация, интеллектуальный потенциал, аутизм, шизофрения, агрессия закладываются у эмбриона под влиянием уровня гормонов в организме матери, утверждает голландский нейрофизиолог Дик Свааб, автор книги "Мы — это наш мозг".

Спортсмены на тренировке по смешанным единоборствам. Архивное фото
© AFP 2018 / Gulshan Khan
Играй, гормон: почему мужчины более спокойны, а женщины лучше видят
Так, высокий уровень тестостерона во время беременности, употребление будущей матерью никотина, амфетаминов и некоторых синтетических гормонов может привести к гомосексуальной ориентации ребенка женского пола. А сексуальное поведение мальчика зависит от того, сколько у него было братьев. Дело в том, что с каждым новым зародышем мужского пола женский организм производит все больше веществ, противодействующих его гормонам.

Статьи Свааба и его коллег, опубликованные в ведущих научных журналах, учли при разработке законодательства в Великобритании и Европейском суде по правам человека, когда транссексуалы отстаивали право изменять пол в паспорте. Другой пример практического применения результатов научных исследований в области нейробиологии описан профессором Университета Дьюка (США) Нитой Фарахани. Ее научная группа проанализировала более полутора тысяч судебных приговоров, вынесенных в США с 2005 по 2012 год, и примерно в половине из них обнаружила отсылки к нейробиологическим данным, когда сторона защиты пыталась доказать, что мозг подсудимых заставил их совершить преступление.

По мнению Майкла Газзанига, нейропсихолога из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, тот факт, что биохимия мозга влияет на поведение, не снимает с человека ответственности за совершаемые поступки. В книге "Кто за главного?" он пишет, что на уровне мозга одного человека свобода воли — миф, созданный эволюцией, но на уровне взаимодействия между людьми — вполне реальная вещь. Полностью предсказать поведение людей по отношению друг к другу невозможно, и благодаря этому возникает свобода воли, позволяющая человеческому мозгу постоянно развиваться и совершенствоваться.

Влюбленная пара
© Depositphotos / focuspocusltd
Нейроны чувств: на что похож мозг влюбленного человека

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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TS 2912
Теперь я понимаю, почему даже умный человек может "сорваться"... в определенных обстоятельствах. Но если он действительно - умный, он должен сделать выводы и всё равно постараться подчинить разуму свои эмоции... для своего же блага. Тем человек и отличается от животных.
08:35
01.05.2018
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