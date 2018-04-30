МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Длительное употребление антидепрессантов увеличивает риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые Университета Восточной Англии (UEA) и Астонского университета. Результаты их исследований опубликованы в журнале BMJ.

Ученые рассматривали некоторые антидепрессанты в рамках более широкой группы препаратов-антихолинергиков, в которую входят в том числе лекарства от болезни Паркинсона и заболеваний мочевого пузыря.

Они изучили медицинские данные более 40 тысяч пациентов старше 65 лет, которым в период с 2006 по 2015 год диагностировали деменцию, и сравнили их с данными более 283 тысяч человек, никогда этим недугом не страдавших.

Выяснилось, что у некоторых пациентов, принимающих антихолинергические средства, риск заболеть деменцией увеличивается на 30 процентов. В случае с антидепрессантами этот показатель равен 18 процентам, с урологическими антихолинергиками — одиннадцать процентов.

По словам Криса Фокса, профессора клинической психиатрии в Норвичской медицинской школе UEA и одного из авторов исследования, ему с коллегами удалось выявить "серьезный риск", на который стоит обращать внимание докторам и пациентам.

"Взвешивая все за и против, они должны принимать во внимание риск долгосрочных когнитивных эффектов, а также краткосрочных эффектов, связанных с применением конкретного препарата", — отметил он.

Ранее эксперты отмечали другие эффекты, связанные с приемом антидепрессантов, как положительные, так и отрицательные. Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что они могут замедлить рост опухолей при мелкоклеточном раке легких. Медики из Университета Саутгемптона, в свою очередь, обратили внимание на связь препаратов от депрессии с риском развития диабета.