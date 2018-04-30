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Магнитные полюса Земли не перевернутся в ближайшие годы, заявляют ученые

22:0030.04.2018
(обновлено: 22:26 30.04.2018)
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© Fotolia / Petrovich12Магнитные полюса ЗемлиМагнитные полюса Земли
© Fotolia / Petrovich12
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Дальнейшее ослабление магнитного поля Земли вряд ли приведет к резкому перевороту ее полюсов в окрестностях аномалии, найденной недавно геологами на территории Южной Африки, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Магнитные полюса Земли
© Fotolia / Petrovich12
Геологи рассказали, где произойдет следующий переворот полюсов Земли
"В последнее время люди часто говорят о том, что Земля скоро переживет очередной переворот полюсов. Изучение двух последних таких событий показало, что ни одно из них не похоже на те изменения в работе магнитного щита планеты, которые фиксируют ученые сегодня. Поэтому крайне маловероятно, что нечто подобное произойдет в ближайшее время",  — заявил Ричард Холм (Richard Holme) из Университета Ливерпуля (Великобритания).

Положение полюсов и то, куда указывает стрелка компаса, не является постоянным свойством нашей планеты. Периодически, примерно раз в 450 тысяч или миллион лет, Северный и Южный полюсы планеты меняются местами, следы чего ученые обнаружили в структуре древних глин и вулканических пород. К примеру, около 40 тысяч лет назад северная стрелка компаса указывала бы на современный Южный полюс, а южная — на Северный.

Два года назад геологи из Университета Рочестера (США) совершили удивительное открытие, им удалось обнаружить крайне необычную магнитную аномалию на территории ЮАР у берегов реки Лимпопо, где сила магнитного поля резко падала несколько раз и снижалась до критически низких значений в XIII-XVI веках нашей эры.

Это впервые указало на то, что перевороты полюсов Земли происходят не случайным образом, а в особых точках с аномальными свойствами, где породы мантии близко подходят к поверхности и при этом мешают нормальному круговороту веществ в ядре планеты.

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© Фото : Музей палеонтологии имени Орлова
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Подобные перспективы заставили ученых проверить, менялась ли сила магнитного поля Земли в этой точке и в другие периоды времени — во времена Античности, Средних веков и последних двух столетий.  Как оказалось, магнитное поле Земли резко слабело в этой точке Африки как минимум три раза — во времена падения Римской империи, а также в начале и конце Средних веков.

Холм и его коллеги проверили, похоже ли текущее ослабление магнитного поля в этой точке ЮАР на то, что происходило 40 и 36 тысяч лет назад, когда полюса планеты в последний раз менялись местами или были близки к этому. Для этого ученые собрали образцы минералов, возникших незадолго до этих катаклизмов, и проверили, в какую сторону были "повернуты" поля, заточенные в кристалликах железа и других магнитных материалов в толще этих пород.

Это позволило геологам восстановить историю того, как колебалась сила магнитного поля Земли и как менялось положение полюсов непосредственно перед этими переворотами, и сравнить это с тем, что происходило с Землей в последние полтора века, создав компьютерную модель древнего магнитного поля планеты.

Древний сосуд из Рамат Рахеля
© Фото : Oded Lipschits
"Библейские" урны раскрыли неожиданные изменения в магнитном поле Земли

Как показали эти расчеты, между последним переворотом полюсов Земли и текущим ослаблением ее магнитного поля нет почти ничего общего. В частности, щит планеты ослабевает слишком медленно для того, чтобы ее магнитная ось перевернулась в ближайшие несколько тысяч лет.

Скорее всего, сила поля продолжит падать еще несколько столетий или тысяч лет, после чего она плавно начнет расти, не вызывая при этом масштабных изменений в работе недр Земли. К чему это приведет и когда это начнется, геологи пока не знают.

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