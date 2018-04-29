Клещи-мигранты: в России легче заразиться боррелиозом, чем энцефалитом

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Альфия Еникеева. Каждый год в России регистрируют несколько тысяч случаев заражения боррелиозом. Эту инфекцию, как и энцефалит, переносят лесные клещи. Вакцины против нее нет. Что вызывает заболевание и чем оно опасно — в материале РИА Новости.

Возбудитель боррелиоза — родственные спирохетам бактерии Borrelia, обитающие в организме обычных лесных клещей семейства иксодовых. Членистоногим они не доставляют никаких неприятностей, но иммунитет млекопитающих против них бессилен. Присосавшись к коже человека или животного, клещ, чтобы обезболить место укуса, впрыскивает слюну. С ней-то микробы и проникают в кровь.

Если домашние коза или корова заражены боррелиозом, инфекция может попасть в организм человека с сырым молоком.

От озноба к инвалидности

Первые симптомы — высокая температура, озноб, слабость, ломота в мышцах — проявляются на пятые-седьмые сутки после заражения. Место укуса опухает, на коже образуется сыпь розового или синюшного цвета — эритема. Однако иногда на этой стадии болезнь протекает практически бессимптомно. Согласно недавнему исследованию, бактерии-возбудители научились обманывать наш иммунитет, производя белок, который подавляет первоначальный иммунный ответ организма.

Болезнь купируется, если вовремя обратиться к врачу и пройти курс антибиотиков. В противном случае она переходит во вторую фазу: боррелии с током крови и лимфы разносятся по всему организму, поражают мозг. Лихорадка и сыпь сменяются неврологическими симптомами: головная боль, онемение конечностей, воспаление тройничного или лицевого нерва, нередки менингиты и менингоэнцефалиты. Через два-три месяца боррелиоз добирается до суставов, вызывая инфекционный артрит, что чревато инвалидностью.

Профилактика вместо прививки

Впервые врачи обратили внимание на боррелиоз в 1975 году в США, в городе Лайм. Отсюда второе название инфекции — болезнь Лайма. Еще несколько лет назад в России ее считали экзотикой. В Москве первый случай заражения зафиксирован только в 1985 году в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В последние 15-20 лет из-за изменения климата и хозяйственной деятельности человека клещи-переносчики мигрируют в Россию из Азии. Больше всего страдают Москва и Московская область. По данным Роспотребнадзора , в столичном регионе на боррелиоз приходится до 58% всех инфекций, переносимых клещами. В прошлом году в Москве зарегистрировали 862 случая болезни Лайма.

В целом по стране боррелиозом заражаются в три раза чаще, чем вирусным клещевым энцефалитом. В 2017 году от укуса лесных клещей боррелиозом заболели 6717 россиян (4,59 на 100 тысяч населения), клещевым энцефалитом — 1943 человека (1,33 на 100 тысяч).

Благодаря массовой вакцинации в местах повышенного риска, уровень заболеваемости клещевым энцефалитом удается сдерживать. По данным Роспотребнадзора, только в 2017 году от энцефалита привились 2,7 миллиона россиян. К 6 апреля этот показатель превысил 700 тысяч человек. Вакцины же против боррелиоза в мире пока нет, хотя ее пытались разрабатывать и применять.

Первая рекомбинантная вакцина против боррелиоза "Лаймрикс" (LYMErix), созданная в 1998 году в США, содержала белок Osp A, выделенный из оболочки бактерий-возбудителей. Попав в человеческую кровь, он провоцировал выработку антител, способных уничтожать боррелии. Вакцина показала свою эффективность у 76% взрослых и у 100% детей (всего в клинических испытаниях приняли участие десять тысяч человек). Однако "Лаймрикс" был слишком дорогой, некоторые пациенты жаловались на побочные эффекты, поэтому вакцина не получила широкого распространения и в 2002 году ее сняли с производства.

В 2016 году ученые из Медицинской школы Массачусетского университета (США) заявили о создании вакцины против боррелиоза, не вызывающей нежелательных побочных эффектов. Препарат "Лаймпреп" (Lyme PReP), содержащий специфические антитела к бактерии-возбудителю, сейчас испытывают на животных, но даже если все пройдет удачно, он будет общедоступным не ранее чем через пять-семь лет. Поэтому пока ставка делается на профилактику.

Ученые предупреждают, что от десяти до двадцати процентов клещей переносят боррелии, поэтому, отравляясь на природу, надевайте закрытую одежду с эластичными манжетами, желательно светлых тонов (на ней лучше видно), пользуйтесь репеллентами. После длительных прогулок в лесу или парке обязательно осмотрите себя: нет ли клещей. Обнаружив кровососа, нужно сдать его на анализ в эпидемиологическую лабораторию, даже если признаков недомогания нет.