Чеснок поможет снизить риск рака и диабета, выяснили медики

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Употребление чеснока способно снизить риск развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, выяснили ученые из Ноттингемского университета в Великобритании. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Pharmacological Sciences.

Полезный эффект чеснока изменяется в зависимости от способа приготовления, однако ученые еще не пришли к однозначному выводу, какой из них будет наилучшим.

По словам ученых, серосодержащие компоненты чеснока могут изменять в клетках и тканях количество так называемых сигнальных молекул газообразных веществ, которые вызывают физиологические и биохимические процессы и участвуют в их регуляции.

"В этой области остается огромное поле для поиска способов снизить риск заболеваний и укрепить здоровье человека, однако мы все равно возвращаемся к вопросу о том, каким именно образом эти серосодержащие компоненты преобразуются в процессе обмена веществ", — цитирует газета The Independent одного из авторов исследования Питера Роуза.