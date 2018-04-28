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РИА Наука
РИА Наука

Армия США создала ИИ, ускоривший обучение солдат в 13 раз

13:5328.04.2018
6162815
© US ArmyТак художник представил себе общение между ИИ и солдатом армии СШАТак художник представил себе общение между ИИ и солдатом армии США
© US Army
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ученые из университета Южной Калифорнии и лабораторий армии США создали новую систему искусственного интеллекта, которая помогает солдатам тренировать свою внимательность, память и рациональнее вести себя на поле боя, что ускорило их подготовку в 13 раз.

Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
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"Эта система станет частью боевой машины пехоты нового поколения, одним из компонентов ее программной начинки, которая будет  помогать бойцам собирать, объединять и обрабатывать информацию о ходе сражения с разных уголков поля битвы", — заявил Раджгопал Каннан (Rajgopal Kannan) из Исследовательской лаборатории армии США в Адельфи.

В последние годы, благодаря развитию математики и росту вычислительных мощностей компьютеров, у ученых появилась возможность создавать сложные нейросети, системы искусственного интеллекта, способные исполнять нетривиальные задачи и даже "мыслить" креативно, создавая новые образцы искусства и технологий.

К примеру, только за два последних года ученые создали ИИ, способные обыграть человека в "непросчитываемую" древнекитайскую игру Го, отыскивать важнейшие события в истории по газетам, писать сценарии к компьютерным играм и раскрашивать фотографии и видеоролики под Ван Гога, и рисовать свои собственные картины. В начале прошлого года ученые представили систему ИИ, умеющую отличать родинки от рака кожи лучше, чем это делают самые опытные дерматологи.

Армия США и математики из университета Южной Калифорнии достаточно давно пытаются создать систему искусственного интеллекта, которая бы помогала бойцам вооруженных сил страны быстрее находить потенциальные источники опасности, такие как мины или растяжки, и точнее оценивать все плюсы и минусы потенциальных укрытий на поле боя. 

Подобные интеллектуальные помощники можно использовать не только в качестве "советников" для солдат, но и для ускорения их обучения – ориентируясь на подсказки компьютера, бойцы будут быстрее запоминать типичные признаки того, какая опасность ожидает их впереди, и чаще избегать ее.

Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia / Mopic
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Для создания подобной системы ученые и их партнеры из Армии США использовали не обычные компьютеры, а так называемые программируемые вентильные матрицы – микрочипы, работу каждого компонента которого можно поменять уже после их изготовления. Такие устройства, FPGA-матрицы, сегодня используются при создании электронной начинки космических телескопов, систем связи и других областей, где необходимо низкое энергопотребление и высокая гибкость в работе.

Переход на вентильные матрицы позволил ученым снизить энергопотребление всей системы в 10 раз без потери производительности, что позволит встраивать ее в боевую технику и в боевые костюмы солдат. Первые тесты этой системы показали, что она позволяет обучать солдат примерно в 12 и 13 раз быстрее, чем другие системы ИИ, работающие на обычных процессорах или видеокартах.

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РИА Наука
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Victor Mikhailov
"Урри, Урри! Где у него кнопка?"
14:10
28.04.2018
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ezhov
От пуль они тоже будут в 13 раз быстрее уклоняться?))
14:30
28.04.2018
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