Ликвидаторов 9/11 поразила загадочная эпидемия рака крови

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спасатели, тушившие пожары и разбиравшие завалы на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, уничтоженных террористами 11 сентября 2001 года, необычайно часто страдают от рака крови, заявили медики в статье, опубликованной в журнале JAMA Oncology.

"Мы обнаружили, что многие спасатели и их добровольные помощники оказались носителями моноклональной гаммопатии, предшественника рака крови, причем это было характерно даже для молодежи. Это говорит о том, что в дальнейшем пожарные будут заметно чаще становиться жертвами миеломы, чем остальные жители города", — заявил Амит Верма (Amit Verma) из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке (США).

Ученые уже давно подозревают, что тушение пожаров — далеко не безопасное занятие не только потому, что огонь, жар и дым могут убить пожарного, когда он пытается спасти людей, но и потому, что пребывание в такой атмосфере может способствовать развитию рака.

К примеру, десять лет назад эксперты Международного агентства по изучению рака (IARC) выдвинули предположение, что работа пожарным может повышать вероятность развития рака. Впоследствии эту гипотезу частично подтвердили американские медицинские службы, следившие за здоровьем спасателей, а год назад канадские медики раскрыли механизм развития опухолей в организме пожарных.

Верма и его коллеги уже давно интересовались тем, как тушение пожаров и разбор завалов на месте Всемирного торгового центра могли повлиять на здоровье спасателей и их подверженность раку.

Дело в том, что обрушение башен-близнецов и последующий пожар выбросили в воздух огромное количество асбестовой пыли, ароматических углеводородов и других канцерогенов. Большая часть из них осела или оставалась в воздухе в районе развалин, которые спасатели и добровольцы разбирали в течение десяти месяцев.

Как предположили ученые, столь долгий контакт с опасными веществами должен был серьезно сказаться на здоровье спасателей. Для проверки этой идеи они собрали и проанализировали образцы крови и тканей у восьми сотен ликвидаторов 9/11.

Подозрения оправдались — те, кто участвовал в разборе завалов, примерно в два раза чаще страдали от ранних форм миеломы (рака крови), чем остальные жители Нью-Йорка.

Затем медики проверили, когда у пожарных развивались более серьезные злокачественные образования. Как оказалось, первые тяжелые случаи миеломы начали появляться у них уже на 57-м году жизни — примерно на 12 лет раньше, чем у других американцев.

Все это, как подчеркивает Верма, должны учитывать медицинские и социальные службы, чтобы помочь пожарным избежать развития рака крови и минимизировать затраты на борьбу с ним.