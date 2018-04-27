Для первого спутника системы "Арктика" создали многоспектральные камеры

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС) завершили разработку и изготовили комплект многозональных сканирующих устройств (МСУ-ГСМ) для первого аппарата новой высокоэллиптической спутниковой системы "Арктика", говорится в сообщении предприятия.

"Приборы переданы НПО имени Лавочкина для установки на первый космический аппарат "Арктика-М", запуск которого запланирован на 2019 год", — отмечается в сообщении.

По набору оборудования спутник "Арктика-М" будет аналогичен метеорологическим геостационарным аппаратам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) серии "Электро-Л". "Арктика-М" будет размещена на высокоэллиптической орбите, что позволит ей собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются геостационарным комплексом "Электро-Л".

"Орбита "Арктики" имеет свои особенности – аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы. Мы учли эти особенности и использовали весь опыт, накопленный в ходе эксплуатации первых двух аппаратов серии "Электро-Л". В приборах удалось существенно повысить точность измерений и координатной привязки", — отметил в этой связи главный конструктор МСУ-ГСМ Юрий Гектин.

На каждый аппарат комплекса "Арктика-М" установят по два прибора МСУ-ГСМ, которые будут резервировать друг друга, повышая надежность системы. Они также смогут работать одновременно. В ходе работ по созданию МСУ-ГСМ была повышена радиационная стойкость всего прибора и его отдельных компонентов.

После выведения на орбиту двух аппаратов этой серии Гидрометцентр России будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.