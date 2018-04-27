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РИА Наука
РИА Наука

Эксперт рассказал, как и когда роботы-фермеры заменят человека

05:1827.04.2018
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyУборка зерна. Архивное фотоУборка зерна. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Новые технологии активно развиваются, через несколько лет роботы смогут заменить человека при аграрных работах, рассказал РИА Новости гендиректор "Аврора Роботикс", проекта "Автонет", Виталий Савельев.

Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
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"Аврора Роботикс" занимается разработкой систем автоматизации сельскохозяйственной техники, проект называется "АгроБот". Эти системы позволяют без помощи человека обрабатывать и удобрять землю, а также собирать урожай.

"Суть проекта заключается в разработке и внедрении систем автоматизации в области сельскохозяйственной техники. В рамках проекта разрабатываются не законченные роботы, а именно системы автономного управления, которые могут быть установлены в качестве дополнительного оборудования на различные машины. Система представляет из себя аппаратные модули, которые устанавливаются, либо в органы управления сверху, либо в местные кабины, тем самым превращая тракторы в агробота", — пояснил он в кулуарах Международного навигационного форума, проходящего в рамках Российской недели высоких технологий.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ2018).

Самостоятельные машины

Робот на международной выставке роботов в Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Галина Бутова
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Робот компании в ходе испытаний в 2017 году в Рязанской области посеял озимую пшеницу. Машины работают на базе искусственного интеллекта. Они самостоятельно собирают информацию и принимают на ее основе решение о движении.

"В каких-то определенных областях и задачах, допустим, монотонное внесение удобрений на большую площадь или обработка почвы, я думаю, машины заменят людей в ближайшее время. Сейчас фактически эту работу выполняют так называемые "системы параллельного вождения на тракторах", что, по сути, помощь трактористу. На деле эта система от начала и до конца способна самостоятельно управлять техникой. Отличие лишь в том, что система слепо ведет по навигации, не понимая, куда она едет. Там нет технического зрения, нет возможности изменять траекторию", — рассказал Савельев.

"Такие системы работают, они становятся все умнее и умнее. Я думаю, что в горизонте 5-10 лет в области именно полевого сельского хозяйства довольно много будет изменений, и автоматизации подвергнутся много профессий", — добавил он.

Море. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Проблем с рабочей силой на фоне автоматизации глава компании не ожидает.

"Устройства позволяют повысить эффективность человека. Когда появились тракторы, сложно сказать, сколько человек с граблями потеряли свою работу. Появился новый инструментарий, благодаря которому можно намного эффективнее выполнять работу, охватывать новые площади. Как показывает мировая практика и исследования, это надуманный тренд, что многие люди теряют рабочие места из-за роботизации. Они получают под свой контроль новый, более эффективный инструмент, с помощью которого они станут более производительными", — пояснил он свою точку зрения.

Технические обновления

Мужчина на операционном столе
© Depositphotos / Elnur_
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Меняться будут не только рабочие места, но и сама техника, полагает Савельев. При этом полностью исключить человека из процессов не получится.

"Я думаю, будут постепенно заменяться машины, переходя от ручного управления на автоматизацию. В первую очередь, будут заменяться машины в области монотонных процессов, где участие человека не требуется, и его можно исключать. Если говорить не только про область сельского хозяйства, но и коммунального и горного, в первую очередь, будут заменяться люди на машины там, где есть в работе угроза нанесения вреда человеку", — полагает он.

"Я считаю, что эта замена будет планомерной, начиная от простых машин и заканчивая комбайнами, которые, по сути, являются заводом на колесах, где человеку все равно надо присутствовать", — добавил Савельев.

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