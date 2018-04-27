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РИА Наука
РИА Наука

Следы жизни в метеоритах? Нет, не видели

08:0027.04.2018
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / 3dmentatВ поисках ископаемых бактерий в метеоритахВ поисках ископаемых бактерий в метеоритах
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / 3dmentat

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Поиски инопланетного живого вещества в метеоритах не очень популярны в научном сообществе. Считается, что за миллионы лет космос разрушит любую органику. Однако не все согласны с этой точкой зрения. Корреспондент РИА Новости посетила сектор астробиологии в ОИЯИ (Дубна), где ищут доказательства внеземного происхождения жизни.

Так художник представляет себе изучение астероидов в лаборатории
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
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Астробиологией в Объединенном институте ядерных исследований начали заниматься в прошлом году. Меня встречает начальник сектора академик Алексей Розанов, в прошлом — директор Палеонтологического института РАН. Первым делом он показывает иллюстрированный атлас "Ископаемые бактерии" с множеством фотографий современных и древних микроорганизмов, следы которых находят в горных породах. И объясняет, что лет двадцать назад стал родоначальником нового направления в науке — бактериальной палеонтологии. К этому его подтолкнули работы американского исследователя из НАСА Дэвида Маккея, опубликованные в 1996 году.

Маккей предположил, что каменный метеорит ALH84001 содержит структуры, очень похожие на микроорганизмы.

Метеорит ALH84001 нашли во льду Антарктиды в 1984 году, куда он упал примерно 13 тысяч лет назад. Изотопный состав указывает на его марсианское происхождение. Исследуя образец с помощью сканирующего электронного микроскопа, ученые обнаружили продолговатое тело, напоминающее бактерию. Считать ее фоссилией, то есть ископаемым следом живого существа, не позволял размер — несколько десятков нанометров, что даже меньше ядра любой живой клетки. Хотя научное сообщество крайне скептически отнеслось к сообщению ученых из НАСА, у них появились последователи по обе стороны океана.

© Фото : Chip Clark/ National Museum of Natural HistoryМетеорит Оргей (Франция)
© Фото : Chip Clark/ National Museum of Natural History
Метеорит Оргей (Франция)

Гордая космическая загадка

За сканирующим электронным микроскопом работают молодые сотрудники лаборатории Антон Рюмин и Михаил Капралов. Они изучают образцы метеорита Оргей, переданные в Дубну Космическим центром Маршалла и Фондом планетарных исследований (США). 

Метеорит Оргей упал на юге Франции 14 мая 1864 года при многочисленных свидетелях. Его состав сразу же проанализировали и с удивлением отметили большое содержание углерода. 

В прессу просочились сведения об организованных существах, якобы найденных в обломках. По свидетельствам современников, из-за общественного резонанса камни исследовал знаменитый биолог Луи Пастер, но признаков живого не обнаружил.

Столетие спустя, в 1961 году, американские ученые Нейджи и Хенесси снова обратились к образцам Оргея и выявили там углеводородные соединения, которые могли иметь отношение к жизнедеятельности микроорганизмов. Позже они сообщили об организованных элементах в Оргее и метеорите Ивуна, найденном в Танзании в 1938 году. Как и французский метеорит, Ивуна содержит много углерода в виде округлых структур — хондр. 

Изучение осколков метеорита, найденных в Челябинской области. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Челябинский метеорит пять лет спустя: как "небесный" гость прославил город

Микроскопические организованные элементы в веществе метеорита очень походили на динофлагелляты — простейшие одноклеточные организмы. Но при детальном изучении  они оказались современной органикой, занесенной в образцы случайно. На этом дискуссия о фоссилиях в метеоритах на время утихла.

В конце 1970-х Оргей снова привлек к себе внимание. В нем обнаружили азотистые основания — урацил, аденин, гуанин, которые входят в состав РНК и ДНК. Но к этому времени ученые уже знали, что первокирпичики жизни легко синтезировать в пробирке и, вероятно, они образуются в процессе блуждания метеорита в космосе.

Академик Розанов решил также исследовать Оргей, используя новейший электронный микроскоп. Он увидел там образования, по форме напоминающие цианобактерии и другие микрофоссилии размером примерно 20 микрометров. По словам ученого, научное сообщество не готово принять эти результаты из-за инерционности мышления.

"В порах Оргея много жидкой воды — ключевой фактор для микроорганизмов", — пояснил соавтор академика Ричард Гувер, приглашенный профессор центра астробиологии Университета Бакингем (Великобритания), в прошлом — сотрудник астробиологической лаборатории NASA.

По мнению Гувера, микроорганизмы могли сохраняться в Оргее, поскольку он был частью ядра кометы, защищенного твердой наружной коркой. Блуждая миллионы или даже миллиарды лет в космосе, комета приблизилась к Солнцу, нагрелась и взорвалась. Один из ее обломков попал в поле притяжения Земли и в конце концов столкнулся с поверхностью. Если в нем и было что-то живое, то погибло за много миллионов лет до падения, поглощенное минералами.

© РИА Новости / Татьяна ПичугинаСотрудники сектора астробиологии ОИЯИ
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Сотрудники сектора астробиологии ОИЯИ

Научное сообщество настроено крайне скептически

Дискуссия вокруг следов микроорганизмов в метеоритах, развернувшаяся в 1960-е годы, связана с несовершенством аналитической техники тех лет, полагает Дмитрий Бадюков, заведующий лабораторией метеоритики ГЕОХИ РАН. В последующие годы ученые выяснили, что сфероиды — так называют округлые, похожие на микроорганизмы структуры — образуются в веществе некоторых метеоритов естественным образом.

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© NASA
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"Все структуры, которые напоминают органеллы, могут быть неорганического происхождения. К жизнедеятельности они отношения не имеют", — комментирует РИА Новости ученый.
По его словам, метеоритное вещество бомбардируется жестким галактическим излучением. Любая органика под его воздействием со временем разрушается полностью.

"Пластик, выведенный на орбиту, через несколько лет превращается в труху. А средняя жизнь метеорита в космосе — десять-пятнадцать миллионов лет и больше", — поясняет Бадюков.

Определить следы ископаемых микроорганизмов в метеоритах можно только очень точными аналитическими методами: изотопными, хроматографией, совмещенной с масс-спектрометрией.

"Мы в лаборатории изучаем минералогию, петрографию метеоритов. Расшифровываем историю их формирования. У нас опыт большой, и что-то необычное мы бы не просмотрели. Я на 99,9 процента уверен, что в метеоритах нет следов микроорганизмов", — подчеркнул ученый.

© РИА Новости / Татьяна ПичугинаАкадемик А. Ю. Розанов и Ричард Гувер
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Академик А. Ю. Розанов и Ричард Гувер
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