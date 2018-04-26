Ученые раскрыли уникальные особенности мозга неандертальцев

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Мозг неандертальцев был не меньше, чем у кроманьонцев, но при этом имел относительно небольшие отделы мозжечка, связанные с речью и социальной жизнью, что могло быть причиной их вымирания, заявляют антропологи в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Мы показали, что мозжечок у неандертальцев были чуть меньше, чем у кроманьонцев, особенно с правой стороны. Как правило, чем больше мозжечок у человека, тем лучше развиты его когнитивные способности и социальные навыки, в том числе умение говорить. Эти небольшие различия могли сыграть решающую роль в вымирании неандертальцев", — пишут Такеру Акадзава (Takeru Akazawa) из Технологического университета Коти (Япония) и его коллеги.

На сегодняшний день существует несколько предположительных дат вымирания первых аборигенов Европы — 50, 45 или даже 30 тысяч лет назад. Сторонники поздних дат вымирания неандертальцев полагают, что в их исчезновении были замешаны наши предки, которые выиграли конкурентную борьбу благодаря более совершенным орудиям труда, культуре, членораздельной речи или же большей "всеядности".

В последние годы был совершен целый ряд открытий, который показал, что неандертальцы, скорее всего, умели говорить и не уступали кроманьонцам в умении изготовлять каменные рубила, копья и костяные инструменты, что заставляет многих антропологов сомневаться в этих теориях.

Относительно недавно ученые обнаружили, что мозг неандертальцев развивался не так, как растет нервная система современных людей. Акадзава и его коллеги предположили, что мозг неандертальцев, несмотря на схожий объем, мог быть устроен совершенно те так, как у кроманьонцев. Они проверили эту идею, создав "усредненную" модель мозга человека и сравнив ее со слепками черепной коробки Homo neanderthalensis.

Для этого ученые собрали группу из тысячи добровольцев, просветили их мозг при помощи МРТ и затем провели аналогичную процедуру с двумя дюжинами черепов неандертальцев, найденных во Франции, Бельгии и других странах Европы в последние годы.

Получив эти снимки, ученые объединили их при помощи компьютерных программ и вычислили типичный объем всего мозга в целом, а также отдельных его регионов, в том числе коры, больших полушарий и мозжечка. Эти же данные помогли ученым понять, как различия в размерах разных частей мозга влияют на умственные способности, умение говорить, глубину памяти и прочие способности людей.

Как оказалось, мозг неандертальцев имел несколько уникальных черт, которые делали их непохожими на наших предков. Во-первых, большие полушария у них были чуть больше, чем у кроманьонцев, а их задние и боковые отделы имели несколько другую структуру. Во-вторых, их мозжечок был заметно меньше, чем у современных людей, особенно его правая половина, связанная с речью и общением.

Все это, как считают японские антропологи, говорит о том, что наши предки имели чуть более высокий уровень интеллекта, лучше говорили и больше общались друг с другом, чем неандертальцы. Подобные небольшие различия, по мнению авторов статьи, могут объяснять то, как нашим предкам удалось победить в конкурентной борьбе с первыми аборигенами Европы.