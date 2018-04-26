Предки индейцев охотились на гигантских ленивцев, заявляют ученые

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Первые аборигены Нового Света охотились на гигантских двухметровых ленивцев, населявших Америку в далеком прошлом и вымерших почти сразу после появления там человека, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Окаменелые следы ленивцев показывают, что они вставали на задние лапы в тех случаях, когда рядом с ними проходили люди, и начинали вертеться на месте. Четвероногие существа никогда просто так не встают в такую позу, когда они куда-то идут. Что-то заставило их встать на дыбы, и этим "чем-то", скорее всего, был человек", — заявил Энтони Мартин (Anthony Martin), палеонтолог из университета Эмори в Атланте (США), чьи слова цитирует сайт журнала.

В последние годы ученые все активнее дискутируют о том, что привело к вымиранию мастодонтов, пещерных медведей, гигантских ленивцев, саблезубых кошек и других представителей мегафауны в Южной и Северной Америке, которые практически одновременно исчезли примерно 14-15 тысяч лет назад.

Многие палеонтологи полагают, опираясь на новые датировки костей мастодонтов и недавно открытые следы разделки туш животных, что в этом вымирании ключевую роль сыграл человек – мегафауне редко удавалось прожить по соседству с людьми более тысячи лет.

Другие исследователи не согласны с ними и заявляют, что в вымирании мамонтов и прочих "визитных карточек" ледникового периода в Новом Свете были не менее виноваты две другие вещи – падение метеорита, вызвавшего так называемое Дриасовое похолодание, а также резкие изменения климата.

Мэттью Беннетт (Matthew Bennett) из университета Борнмута (Великобритания) и его коллеги нашли первые свидетельства того, что человек действительно был замешан в уничтожении мегафауны Северной и Южной Америки, изучая отложения времен конца плейстоцена, сформировавшиеся на дне пересохшего древнего озера на территории штата Нью-Мексико примерно 15 тысяч лет назад.

Здесь ученым удалось найти свыше ста "тропинок", протоптанных на мягкой почве дна или берега озера ногами людей и гигантских ленивцев. Часть из них проходила вдалеке друг от друга, а другие – периодически пересекались.

Анализируя эти отпечатки, палеонтологи заметили необычную закономерность. Ровные дорожки следов ленивцев часто расплывались и превращались в своеобразные "полумесяцы" в тех случаях, когда рядом с ними проходили следы людей. Как показал дальнейший анализ этих структур, они возникли в результате того, что животное вставало на задние ноги и начинало вращаться вокруг своей оси, удерживая свое тело в вертикальном положении при помощи мощных когтей, зарытых в грунт.

Что еще более интересно, подобные следы были оставлены, судя по размерам следов, самыми крупными и пожилыми особями, а предшествовавшие им дорожки "нормальных" следов имели необычную извилистую структуру. Как считают ученые, животное часто меняло направление движения, пытаясь, по всей видимости, избежать встречи с человеком.

Все это, вкупе с тем, что часть последних следов ленивцев содержало в себе отпечатки ног человека, указывает на то, что предки индейцев охотились на этих гигантов и целенаправленно убивали их. Подобные открытия, как подчеркивают палеонтологи, не говорят о том, что климат не играл никакой роли в вымирании мегафауны, но свидетельствует о том, что люди активно участвовали в этом процессе.