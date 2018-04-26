Спутник "Глонасс" запустят в июне для замены вышедшего из строя аппарата

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вышедший из строя спутник "Глонасс" заменят на аналогичный в июне 2018 года, даже если удастся восстановить его работоспособность, сообщил РИА Новости в четверг гендиректор предприятия-производителя спутников "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов.

"Аппарат номер 734 два года переработал сверх гарантийного срока. Мы прилагаем усилия к восстановлению его работоспособности, но параллельно приняты все необходимые решения по снятию с хранения следующего аппарата №56, который мы начинаем готовить к запуску, намеченному примерно на середину июня этого года", — сказал Тестоедов.

При этом он добавил, что "вне зависимости от состояния спутника №734, даже если мы его реанимируем", новый спутник войдет в орбитальный резерв.

Ранее сообщалось о выходе из строя спутника "Глонасс" №734, что подтверждается данными Информационно-аналитического центра ЦНИИмаш. Всего в группировке "Глонасс" 25 спутников. Один из низ (№734) выведен из эксплуатации, и еще один проходит летные испытания.

Кроме того, неоднократно сообщалось о том, что группировка будет пополняться по мере оперативной необходимости.