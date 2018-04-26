Ученые: таяние российской Арктики ускорилось вдвое за последние годы

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Темпы сокращения площади и массы полярной шапки и вечной мерзлоты в некоторых регионах российского заполярья почти удвоились за последние десять лет, заявляют климатологи в статье, опубликованной в журнале Remote Sensing of Environment.

"Прошлые наблюдения показывали, что ледники на севере Канады тают быстрее, чем их "собратья" на севере России. Мы детально изучили российскую часть ледовой шапки и попытались понять, почему это так. К примеру, ускоренное таяние ледников на земле Франца-Иосифа в 2011-2015 годах может быть связано с изменениями в температуре океана", — заявил Мэтт Причард (Matt Prichard) из Корнеллского университета в Итаке (США).

Арктика, наряду с горными ледниками, является одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления, где среднегодовые температуры уже выросли за последние годы на 6-7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.

Главным последствием этого потепления являются две вещи – смещение климатических поясов и связанных с ними флоры и фауны, и изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые выяснили, что в российской и канадской Арктике весна начала наступать на 2-3 недели раньше нормы, что должно было еще сильнее повлиять на ее таяние.

Причард и его коллеги уже несколько лет пытаются понять, почему подобные процессы затрагивают разные части Арктики неодинаковым образом. Для ответа на этот вопрос ученые проанализировали то, как менялся ледяной покров земли Франца-Иосифа в последние полвека.

Для этого они просканировали одну из самых первых советских топографических карт архипелага, составленную в 1953 году, и использовали ее для вычисления оригинальной высоты и площади льдов на его островах. Эти показатели команда Причарда сравнила с данными, которые собирали в последние несколько лет спутники ICESat и GRACE, наблюдающие за площадью и толщиной ледовых шапок Земли.

Эти замеры показали, что ситуация в российской Арктике резко поменялась примерно 8-9 лет назад. До 2011 года ледовый покров земли Франца-Иосифа отступал с относительно постоянной скоростью, примерно 18 сантиметров в год, теряя по примерно 2 миллиарда тонн воды каждый год. Подобные показатели были в целом сравнимы с другими регионами заполярья.

Ситуация резко изменилась в текущем десятилетии. Скорость отступления ледников выросла до 33 сантиметров в год к 2015 году, увеличившись почти в два раза, а масса талой воды повысилась до отметки в 4,4 миллиарда тонн, что примерно в два раза больше объема горы Эверест.

Скорость таяния ледников, как ожидают ученые, будет столь же быстро расти и в последующие года и десятилетия, что может лишить землю Франца-Иосифа ее ледового покрова. Отступление ледника, как отмечает Причард, уже привело к "рождению" нового острова, чья территория была недавно полностью освобождена ото льда.

Причины этого пока не совсем ясны, однако ученые предполагают, что в этом могут быть виноваты изменения в характере движения течений, связанные с потеплением мирового океана и ослаблением глобального "конвейера течений" в мировом океане. Дальнейшие наблюдения за землей Франца-Иосифа и другими уголками Арктики, как надеются ученые, помогут понять, что будет происходить с ними в будущем и будет ли их таяние угрожать человечеству.