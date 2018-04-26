Ученые из России выяснили, как депрессия меняет работу мозга

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Развитие депрессии приводит к тому, что внутри мозга начинают активнее работать те цепочки нейронов, которые отвечают за мысли о себе и близком окружении, заявляют российские нейрофизиологи в статье, опубликованной в Journal of Affective Disorders.

"Эта гипотеза не нова и сейчас она набирает силу. В какой-то момент клиницисты смогут взять ее на вооружение, чтобы лучше понимать, как работать с такими пациентами. К примеру, их нужно больше ориентировать на внешний мир, используя методы когнитивно-поведенческой терапии", – заявил Геннадий Князев из НИИ физиологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАМН в Новосибирске, чьи слова передает пресс-служба РНФ.

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам. За последние годы ученые разработали множество лекарств-антидепрессантов, многие из которых обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание.

Помимо побочных эффектов, борьбе с депрессией мешает то, что ученые и врачи пока не до конца понимают природу этого заболевания. В частности, пока не понятно, работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при ее развитии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.

Князев и его коллеги проверяли одну из самых популярных сегодня теорий, которая связывает появление депрессии с чрезмерно высокой активностью особой части мозга, так называемой DMN-сети. Она включает в себя десятки длинных цепочек нейронов в самых разных отделах мозга и отвечает за работу "чувства себя", внимания и восприятие окружающего мира и своих собственных эмоций.

Российские нейрофизиологи, проверили, действительно ли ее работа меняется при развитии тяжелой депрессии, наблюдая за активностью мозга четырех десятков больных и двух десятков здоровых людей при помощи магнитно-резонансного томографа и электроэнцефалографа.

Эти приборы помогли ученым локализовать отдельные части DMN-сети в мозге их подопечных и сравнить уровень ее активности во время "состояния покоя" – при просмотре фильма или во время наблюдений за окружающим миром – и в других жизненных ситуациях.

Как показали эти опыты, нейроны этой сети действительно были более активными, чем остальные части мозга, у жертв депрессии, что не наблюдалось среди здоровых людей. Это особенно проявлялось в тех частях мозга, которые были связаны с эмоциями и вниманием.

Подобные результаты наблюдений, как считают ученые, говорят о том, что проверенная ими идея ближе к реальности, чем остальные гипотезы. Если это действительно так, то подобную взаимосвязь можно будет использовать в будущем для борьбы с депрессией.