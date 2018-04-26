Космический грузовик "Прогресс МС-07" затопили в Тихом океане

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Несгоревшие фрагменты космического грузовика "Прогресс МС-07", месяц участвовавшего в научном эксперименте на орбите, упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

"Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана", — сказал собеседник агентства.

Корабль отстыковали от МКС 28 марта. С тех пор он был задействован в эксперименте "Изгиб", целью которого является исследование движения грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.

Команда на выдачу тормозного импульса для сведения корабля с орбиты была дана 26 апреля в 7.07 мск.

"Прогресс МС-07" был запущен на ракете "Союз-2.1а" 14 октября 2017 года с космодрома Байконур. К МКС корабль пристыковался 14 октября. Грузовик доставил необходимые экипажу МКС топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для космонавтов и астронавтов — около двух с половиной тонн грузов.

"Прогресс МС-07" должен был стать первым космическим "грузовиком", отправившимся к МКС по сверхкороткой схеме стыковки. Планировалось, что "Прогресс" долетит до станции за 3,5 часа вместо традиционных двух суток. Реализовать данный план не удалось: запуск по техническим причинам был перенесен на резервную дату, и было принято решение, что корабль полетит к МКС по стандартной двухсуточной схеме. Переход на двухсуточную схему при пусках рассматривается как запасной вариант и является штатной ситуацией.