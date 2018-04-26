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РИА Наука
РИА Наука

Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить

08:0026.04.2018
(обновлено: 08:01 26.04.2018)
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© Depositphotos / sunsingerЖенщина в традиционной одежде в ПеруЖенщина в традиционной одежде в Перу
© Depositphotos / sunsinger

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Альфия Еникеева. Особенности климата и необходимость добывать пропитание в труднодоступных местах в значительной степени определяют, какие мутации закрепятся в популяции людей и как будет развиваться общество. РИА Новости рассказывает о народах, которые благодаря естественному отбору адаптировались к сложным окружающим условиям.

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Горные племена Тибета и Анд

Организм человека не приспособлен к жизни в горах. На высоте 2500 метров над уровнем моря из-за разреженной атмосферы трудно дышать, развивается гипоксия с тошнотой, рвотой, головокружением, мышечной слабостью. На высоте 7600 метров вообще невозможно находиться без дыхательных аппаратов.

Однако племена Тибетского нагорья и Анд приспособились к высокогорью, причем на основе двух противоположных принципов. В крови обитателей Анд, живущих на высоте 4500 метров, содержится больше кислородопереносящего гемоглобина, чем у равнинного населения. У тибетцев, наоборот, гемоглобина в крови мало, а скорость и объем кровотока увеличены почти в два раза из-за повышенной концентрации продуктов распада азота — нитратов и нитритов.

Согласно последним исследованиям, эти особенности тибетцев определяются генами EGLN1 и EPAS1, причем последний мог быть унаследован от другого вида Homo — денисовского человека.

© AFP 2018 / Nicolas AsfouriТибетский кочевой пастух в уезде Юйшу в горах провинции Цинхай
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Тибетский кочевой пастух в уезде Юйшу в горах провинции Цинхай

Фулани Африки

У большинства видов млекопитающих усваивать лактозу, или молочный сахар, способны только детеныши, питающиеся грудным молоком. Наши далекие предки тоже в возрасте трех-пяти лет уже не переваривали лактозу. Но около девяти тысяч лет назад в ДНК людей, населяющих территорию современной Европы, произошла мутация, позволившая им пить сырое молоко. В организме европейцев перестал отключаться ген LCT, ответственный за усваивание лактозы. В геноме остальных людей такой мутации нет, поэтому среди взрослого населения Азии и Африки непереносимость лактозы доходит до 90%.

Исключение — кочевые племена фулани на севере Нигерии, испокон веков занимающиеся разведением крупного рогатого скота. В условиях засушливого и сурового климата молоко было прекрасным источником дополнительной энергии. Поэтому сегодня фулани — среди немногих африканцев, способных пить сырое молоко. Интересно, что мутация фулани отличается от европейской, хотя обе находятся в гене MCM6, заставляющем работать ген LCT во взрослом организме.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОрганизм людей племени фулани приспособился переваривать сырое молоко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Организм людей племени фулани приспособился переваривать сырое молоко

Баджо — человекорыбы

Представители народности баджо из Юго-Восточной Азии, известные также как "морские цыгане", ныряют на глубину до 70 метров и находятся под водой продолжительное время без каких бы то ни было специальных приспособлений. Из снаряжения у них — только деревянные очки и рыболовные снасти. Ученые обнаружили, что эти удивительные способности баджо связаны сразу с несколькими мутациями в генах, которые, среди прочего, привели к увеличению селезенки. У баджо этот орган в среднем наполовину больше, чем у остальных людей.

Селезенка играет важную роль в фильтрации крови, и от ее размеров зависит так называемый ответ на погружение под воду — механизм, помогающий выжить в бескислородной среде при низких температурах. При нырянии этот орган сжимается и освобождает красные кровяные тельца, благодаря чему уровень кислорода в крови увеличивается. Это позволяет человеку дольше задерживать дыхание.

Для баджо, традиционно живущих в плавучих домах и кочующих по всему юго-восточному побережью Азии, от способности глубоко и надолго нырять зависело выживание всего племени. Это и определило естественный отбор.

© AP Photo / Irwin FedriansyahРыбаки племени баджо на острове Сулавеси, Индонезия. 2009 год
© AP Photo / Irwin Fedriansyah
Рыбаки племени баджо на острове Сулавеси, Индонезия. 2009 год

Индейцы навахо

Некоторые мутации, возникающие у людей в процессе адаптации к среде обитания, дают побочные эффекты. Так, индейцы племени навахо, проживающие на территории современной Мексики и Латинской Америки, унаследовали от своих далеких предков редкую мутацию, которая приводит к развитию диабета второго типа.

Виноват в этом мутантный вариант гена SLC16A11, встречающийся примерно у половины потомков коренного населения Америки, у десяти процентов жителей Восточной Азии и очень редкий среди европейцев и африканцев. Даже одна копия этой версии гена повышает риск развития диабета второго типа на четверть. Наличие же двух унаследованных от родителей копий увеличивает вероятность заболеть диабетом наполовину.

Интересно, что, по некоторым данным, эта же мутация препятствует развитию коронарной болезни сердца. Возможно, поэтому она не была отбракована в ходе естественного отбора.

© AFP 2018 / Ernesto BenavidesЖенщины прядут шерсть в Кахамарке, Перу
© AFP 2018 / Ernesto Benavides
Женщины прядут шерсть в Кахамарке, Перу

Пигмеи

Это обитающее в экваториальных лесах Африки племя отличается низким ростом и короткой продолжительностью жизни. Долгое время считалось, что низкорослость пигмеев — результат естественного отбора. Они перестают расти сразу после полового созревания, и это дает им время на то, чтобы обзавестись потомством, а главное — возможность направить все ресурсы организма на репродукцию.

Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner
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Ученые из Пенсильванского университета доказали, что рост пигмеев — следствие гормональной регуляции иммунной системы, закрепившейся в генах. Исследователи обнаружили специфическую последовательность нуклеотидов в гене CISH, которая связана как с ростом, так и с активностью иммунной системы. Предполагается, что низкорослые люди лучше противостоят инфекциям.

Средняя продолжительность жизни пигмеев не превышает двадцати лет. Чаще всего они погибают от инфекционных заболеваний, которым благоприятствует жаркий и влажный климат.

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