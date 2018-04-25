С Плесецка стартовала ракета "Рокот" со спутником Sentinel-3B

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российская ракета "Рокот" стартовала с космодрома Плесецк с европейским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-3B, трансляция ведется на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Космическая часть (связка из разгонного блока "Бриз-КМ" и самого спутника) выйдет на промежуточную орбиту в 21.03 мск, а в 22.17 спутник будет выведен на расчетную орбиту.

Sentinel-3B находился на космодроме с середины марта. На прошлой неделе его "спрятали" в головной обтекатель, после чего доставили к стартовому столу и водрузили на дожидающуюся его ракету.

Sentinel-3B на орбите должен будет "присоединиться" к своему близнецу — Sentinel-3A, запущенному 16 февраля 2016 года.

Спутники могут мониторить температуру на поверхности океанов для прогноза погоды, морскую биопродуктивность, загрязнение океанов и изменение уровня моря. Причем всю Землю приборы спутников смогут "осмотреть" за двое суток.

На суше спутники будут поддерживать другие аппараты — серии Sentinel-2, помогая им давать более четкую картину пожаров, состояния растительности и уровня рек и озер.