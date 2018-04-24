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РИА Наука
РИА Наука

Сломали стереотипы, или Пять открытий, в которые трудно поверить

08:0024.04.2018
(обновлено: 08:25 24.04.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / ArturVerkhovetskiy, Depositphotos / YarutaГениальность не наследуетсяГениальность не наследуется
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / ArturVerkhovetskiy, Depositphotos / Yaruta
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МОСКВА, 24 апреля — РИА Новости. Быстрый прогресс науки приводит к тому, что широко распространенные представления из биологии и медицины, считавшиеся долгое время незыблемыми, подвергаются сомнению или опровергаются. Но их продолжают часто повторять. РИА Новости рассказывает о некоторых заблуждениях, с которыми следует расстаться.

Гадалка
© Depositphotos / nikkytok
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Нервные клетки не восстанавливаются

Ученые полагали, что в мозге нейроны не обновляются. Если нервная клетка погибает, то ее функции перераспределяются между оставшимися. В 1990-е установили, что новые нейроны образуются в двух местах — обонятельной луковице и зубчатой фасции гиппокампа. Предположили, что нейроны мигрируют оттуда в другие отделы мозга. Недавно исследователи Колумбийского университета в Нью-Йорке (США) показали, что у пожилых людей нервные клетки мозга восстанавливаются так же быстро, как и у молодых. А объем центра памяти примерно одинаков у всех людей независимо от возраста. 

Авторы работы изучили гиппокампы 28 людей в возрасте от 14 до 79 лет. Все они погибли в результате несчастных случаев, а не из-за болезней нервной системы. Ученых интересовало число стволовых клеток в мозге, поскольку именно из этого типа клеток затем возникают нейроны. Оказалось, что, хотя у пожилых их меньше, чем у молодых, это не влияло на скорость и частоту формирования новых нейронов в центре памяти. Нейроны образовывались из других видов заготовок нервных клеток, число которых с возрастом не сокращается. По мнению исследователей, это говорит о том, что нервные клетки продолжают восстанавливаться всю жизнь.

Калории усваиваются одинаково

Основное правило любой диеты "потребляй меньше калорий, чем тратишь" постепенно пересматривается. Как выяснилось, число усвоенных калорий зависит от физических свойств пищи, способа ее приготовления, времени потребления и индивидуальных особенностей человека. То есть одна и та же морковка каждому из нас принесет разное число калорий.

Нами управляют из кишечника, или Почему ЖКТ называют вторым мозгом
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Нами управляют из кишечника, или Почему ЖКТ называют вторым мозгом

Например, японский исследователь Киоко Ока в 2003 году обнаружил, что если крыс кормить одинаковой пищей, но по-разному приготовленной, то это скажется на их весе. Половина подопытных животных получала обычный корм в гранулах, другая — те же гранулы, только вздутые как хлопья для завтрака. В результате питавшиеся хлопьями грызуны стали в среднем на 37 граммов тяжелее своих сородичей. И жира у них было на 30 процентов больше. 

Группа ученых под руководством Джеффри Гордона из Университета Вашингтона (США) исследовала близнецов, один из которых страдал ожирением. У обоих взяли из кишечника микроорганизмы и поместили их в кишечник мышей, где предварительно убили микрофлору. Грызуны с бактериями близнеца с лишним весом тоже растолстели. Те, которым подсадили микрофлору худого близнеца, сохранили нормальный вес. Хотя питались обе группы подопытных животных одинаково. Из этого эксперимента ученые заключили, что количество потребляемых калорий зависит от состава микроорганизмов, живущих в кишечнике.

Студент обедает за компьютером
© Fotolia / alexandre zveiger
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Интеллектуальные способности передаются от матери

Американский ученый Роберт Лерке (Robert Lehrke) написал книгу о том, что у матери больше шансов передать по наследству гены, отвечающие за умственные способности. Эти гены сцеплены с Х-хромосомой, которая у женщин представлена в двух копиях, а у мужчин — в одной. Впоследствии похожие данные получили ученые из Ульмского университета (Германия), изучавшие причины более высокого процента умственных отклонений среди мужчин, чем среди женщин. Это послужило основанием для расхожего утверждения о том, что дети наследуют интеллект по материнской линии.

Однако недавно исследователи из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Геттингене (Германия) продемонстрировали, что отец тоже при определенных условиях влияет на уровень интеллекта у потомства. Ученые поместили одну группу самцов мышей в обычные клетки, а вторую — в усовершенствованные, со специальными игрушками и беговыми колесами. Грызунам стимулировали нейроны гиппокампа — области мозга, ответственной за запоминание информации. Там возникали более прочные нейронные связи, и животные становились более смышлеными. Однако только физически активные грызуны смогли передать эти качества своему потомству. Ученые пришли к выводу, что постоянные физические нагрузки влияют на малые молекулы РНК (miRNA212 и miRNA132) в сперме. А именно они имеют отношение к развитию мозга и памяти.

Ученики лицея на занятии по математике
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Лишний вес однозначно вреден для сердца

Есть много данных о том, что люди с лишним весом больше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Например, согласно одному из последних исследований, те, кому поставлен диагноз "ожирение", в три раза чаще страдают от заболеваний, вызванных сердечной недостаточностью.

В то же время накапливается все больше информации о том, что лишний вес не препятствует сохранению здоровья. Как утверждает группа ученых из Йоркского университета, если человек с высокими показателями индекса массы тела ежедневно занимается физическими упражнениями, его сердце, скорее всего, будет здоровым. Исследователи проанализировали физиологические показатели и образ жизни 853 человек с умеренными и тяжелыми формами ожирения. Оказалось, что сердце остается здоровым, если люди с лишним весом, занимаются спортом не менее 150 минут в неделю.

Ребенок с лишним весом. Архивное фото
© Fotolia / Kwanchaichaiudom
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Мочить Манту нельзя

Это одно из самых распространенных заблуждений. И возникло оно не в результате научных исследований, а из врачебной практики. Дело в том, что до 1970-х годов в СССР вместо подкожной пробы Манту — так называют тест на инфекцию туберкулеза — ставили накожную пробу Пирке. Вот ее и нельзя было мочить, потому что пробу наносили на кожу, предварительно поцарапанную специальным инструментом. Туберкулин легко было смыть, и тест приходилось повторять.

В отличие от Пирке, Манту вводят под кожу, и смыть ее не так просто. Так что мочить Манту можно, главное — не тереть потом полотенцем, чтобы механически не повредить пробу.

Медицинский сотрудник в лаборатории с образцами для анализа на туберкулез. Архивное фото
© AP Photo / Mstyslav Chernov
"Мочить можно": в Минздраве развенчали миф о пробе Манту
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