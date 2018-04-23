"Прогресс МС-07" затопят в Тихом океане 26 апреля

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-07", месяц назад покинувший Международную космическую станцию (МКС) и все это время участвующий в научных экспериментах, сведут с орбиты и затопят в Тихом океане 26 апреля, сообщили РИА Новости в понедельник в Центре управления полетами (ЦУП).

Корабль отчалил от МКС 28 марта. С тех пор он задействован в эксперименте "Изгиб", целью которого является исследование движения грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.

"По предварительным расчетным данным баллистической службы ЦУПа, команда на торможения для сведения корабля с орбиты будет выдана в 7:51 мск 26 апреля", — сказали в ЦУПе.

Район падения несгоревших в плотных слоях атмосферы находится примерно в трех тысячах километров восточнее столицы Новой Зеландии — Веллингтона.

"Прогресс МС-07" был запущен на ракете "Союз-2.1а" 14 октября 2017 года с космодрома Байконур. К МКС корабль пристыковался 14 октября. Грузовик доставил необходимые экипажу МКС топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для космонавтов и астронавтов — около двух с половиной тонн грузов.

"Прогресс МС-07" должен был стать первым космическим "грузовиком", отправившимся к МКС по сверхкороткой схеме стыковки. Планировалось, что "Прогресс" долетит до станции за 3,5 часа вместо традиционных двух суток. Реализовать данный план не удалось: запуск по техническим причинам был перенесен на резервную дату, и было принято решение, что корабль полетит к МКС по стандартной двухсуточной схеме. Переход на двухсуточную схему при пусках рассматривается как запасной вариант и является штатной ситуацией.