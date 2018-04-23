Россия построит Анголе спутник с новыми функциями, включая "Интернет вещей"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новый ангольский спутник связи Angosat-2 будет лучше по своим техническим характеристикам, чем вышедший из строя первый космический аппарат, сообщил министр связи и информационных технологий Анголы Хосе Карвалью да Роша.
"Телекоммуникационный спутник, строительство которого начнется во вторник, будет более сложным и будет иметь пропускную способность выше, чем Angosat-1, потому что сегодня нам нужно больше услуг, больше интернета, больше данных", — рассказал да Роша в интервью изданию Jornal de Angola.
По словам министра, в том числе, новый спутник будет предоставлять услуги для "Интернета вещей" на территории Анголы.
Запуск Angosat-2 планируется провести в течение 30 месяцев, начиная отсчет с 24 апреля 2018 года.
Новый аппарат будет построен Россией взамен потерянного спутника в соответствии с пунктом 12 контракта на изготовление Angosat-1.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что России придется оплатить изготовление спутника за свой счет, поскольку при стоимости изготовления в 252 миллиона долларов он был застрахован меньше чем на половину этой суммы.
Спутник Angosat-1 произвела Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Предшественник этого предприятия ОКБ-1 первым запустило в космос искусственный спутник, а затем и Юрия Гагарина.
Предыдущий спутник производства РКК "Энергия" вышел из строя в 2015 году. Это был изготовленный для Египта космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-2. Он вышел из строя из-за отказа бортового компьютера менее чем через год после запуска, находясь на управлении египетских специалистов. В настоящее время предприятие строит спутник ему на замену. Помимо EgyptSat-2 в 2015 году из строя вышло еще два спутника российского производства, построенных для иностранных заказчиков. Это были AMOS-5, созданный компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" для Израиля, а также "Кондор-Э", изготовленный для ЮАР в корпорации "НПО машиностроения".