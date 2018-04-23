Россия построит Анголе спутник с новыми функциями, включая "Интернет вещей"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новый ангольский спутник связи Angosat-2 будет лучше по своим техническим характеристикам, чем вышедший из строя первый космический аппарат, сообщил министр связи и информационных технологий Анголы Хосе Карвалью да Роша.

23 апреля было объявлено о неработоспособности первого ангольского спутника. Запуск Angosat-1 на ракете "Зенит" состоялся 26 декабря 2017 года. Он был застрахован российскими компаниями на 121 миллион долларов. После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом была потеряна.

"Телекоммуникационный спутник, строительство которого начнется во вторник, будет более сложным и будет иметь пропускную способность выше, чем Angosat-1, потому что сегодня нам нужно больше услуг, больше интернета, больше данных", — рассказал да Роша в интервью изданию Jornal de Angola.

По словам министра, в том числе, новый спутник будет предоставлять услуги для "Интернета вещей" на территории Анголы.

Запуск Angosat-2 планируется провести в течение 30 месяцев, начиная отсчет с 24 апреля 2018 года.

Новый аппарат будет построен Россией взамен потерянного спутника в соответствии с пунктом 12 контракта на изготовление Angosat-1.

Экспортный контракт на 327,6 миллиона долларов был заключен 26 июня 2009 года между министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы и "Рособоронэкспортом". Исполнителем работ была назначена корпорация "Энергия". В 2011 году Внешэкономбанк, Росэксимбанк, ВТБ и Газпромбанк заключили с минфином Анголы кредитное соглашение, согласно которому африканской стране была предоставлена кредитная линия на 278,46 миллиона долларов сроком на 13 лет. В итоге 252,5 миллиона долларов пошло на изготовление самого спутника, еще 20,8 миллиона долларов — на аренду орбитальной позиции. Полномасштабная разработка спутника началась в конце 2013 года. В 2015 году в Луанде началось строительство центра управления полетом спутника. Наземная инфраструктура строилась за счет Анголы и обошлась в 54,3 миллиона долларов.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что России придется оплатить изготовление спутника за свой счет, поскольку при стоимости изготовления в 252 миллиона долларов он был застрахован меньше чем на половину этой суммы.

Спутник Angosat-1 произвела Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Предшественник этого предприятия ОКБ-1 первым запустило в космос искусственный спутник, а затем и Юрия Гагарина.

© Фото : КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Зенит-3Ф" с разгонным блоком "Фрегат" и КА "Ангосат". 26 декабря 2017 © Фото : КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Зенит-3Ф" с разгонным блоком "Фрегат" и КА "Ангосат". 26 декабря 2017

Предыдущий спутник производства РКК "Энергия" вышел из строя в 2015 году. Это был изготовленный для Египта космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-2. Он вышел из строя из-за отказа бортового компьютера менее чем через год после запуска, находясь на управлении египетских специалистов. В настоящее время предприятие строит спутник ему на замену. Помимо EgyptSat-2 в 2015 году из строя вышло еще два спутника российского производства, построенных для иностранных заказчиков. Это были AMOS-5, созданный компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" для Израиля, а также "Кондор-Э", изготовленный для ЮАР в корпорации "НПО машиностроения".