Ангола получит частоты на российских спутниках связи за утрату Аngosat-1

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ангола получит частоты на российских спутниках связи в компенсацию за утрату первого национального космического аппарата Аngosat-1, заявил министр телекоммуникаций и информационных технологий Хосе Карвалью Роча.

"Пока новый спутник будет строиться, российская сторона должна предоставить компенсацию. На практике мы получим 216 Мгц в C и 216 Мгц в Ku-диапазонах, чтобы мы могли поддерживать все наши услуги. Это самая большая компенсация, которую мы добились. Это означает, что с 23 апреля мы уже будем иметь выгоду, как если бы наш спутник уже работал на орбите", — сказал министр в интервью изданию Jornal de Angola.

Ранее сообщалось, что первый ангольский спутник связи Angosat-1, изготовленный РКК "Энергия" и запущенный на ракете "Зенит" в декабре прошлого года, официально признан неработоспособным. Он был застрахован российскими компаниями на 121 миллион долларов. После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом была потеряна, затем на короткое время восстановлена и вновь потеряна.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что контракт на изготовление нового спутника Angosat-2 взамен неработоспособного Angosat-1 уже подписан. Документом предусмотрено, что срок изготовления начинается с 24 апреля. На создание спутника отводится 30 месяцев. По его словам, Россия изготовит спутник за свой счет и средства от страховки. Изготовление второго спутника Angosat-2 в случае аварии на первом аппарате предусмотрено контрактом на изготовление Angosat-1.

Изготовление нового спутника будет поручено производителю первого аппарата — Ракетно-космической корпорации "Энергия". В корпорации пока не комментируют эту информацию.

Экспортный контракт на 327,6 миллиона долларов был заключен 26 июня 2009 года между министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы и "Рособоронэкспортом". Исполнителем работ была назначена корпорация "Энергия". В 2011 году Внешэкономбанк, Росэксимбанк, ВТБ и Газпромбанк заключили с минфином Анголы кредитное соглашение, согласно которому африканской стране была предоставлена кредитная линия на 278,46 миллиона долларов сроком на 13 лет. В итоге 252,5 миллиона долларов пошло на изготовление самого спутника, еще 20,8 миллиона долларов — на аренду орбитальной позиции. Полномасштабная разработка спутника началась в конце 2013 года. В 2015 году в Луанде началось строительство центра управления полетом спутника. Наземная инфраструктура строилась за счет Анголы и обошлась в 54,3 миллиона долларов.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что России придется оплатить изготовление спутника за свой счет, поскольку при стоимости изготовления в 252 миллиона долларов он был застрахован меньше чем на половину этой суммы.