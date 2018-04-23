Первый ангольский спутник связи Angosat-1 признали неработоспособным

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Первый ангольский спутник связи Angosat-1, изготовленный РКК "Энергия" и запущенный на ракете "Зенит" в декабре прошлого года, официально признан неработоспособным.

"Первый геостационарный спутник Анголы Angosat-1 официально объявлен неработоспособным", — заявил в понедельник в Луанде министр связи и информационных технологий Анголы Хосе Карвалью да Роша. Его слова приводит местное агентство ANGOP.

Запуск Angosat-1 на ракете "Зенит" состоялся 26 декабря 2017 года. Он был застрахован российскими компаниями на 121 миллион долларов. После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом была потеряна, затем на короткое время восстановлена и вновь потеряна.