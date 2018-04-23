Источник рассказал о постройке нового спутника для Анголы

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия и Ангола договорились об изготовлении нового спутника взамен потерянного Angosat-1, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Запуск Angosat-1 на ракете "Зенит" состоялся 26 декабря 2017 года. Он был застрахован российскими компаниями на 121 миллион долларов. После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом была потеряна, затем на короткое время восстановлена и вновь потеряна. Спутник неконтролируемо дрейфует по орбите. Официально потеря аппарата не признается ни российскими, ни ангольскими специалистами. 23 апреля в Луанде состоится совместная пресс-конференция, на которой будет озвучено состояние спутника.

"Контракт на изготовление Angosat-2 должен быть подписан в ближайший час. Документом предусмотрено, что срок изготовления начинается с 24 апреля. На создание спутника отводится 18 месяцев", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Россия изготовит спутник за свой счет и средства от страховки. Изготовление второго спутника Angosat-2 в случае аварии на первом аппарате предусмотрено контрактом на изготовление Angosat-1.