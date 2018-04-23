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РИА Наука
РИА Наука

Нанонож лишнего не отрежет: хирурги тестируют точечную терапию рака

08:0023.04.2018
(обновлено: 08:17 23.04.2018)
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© FotoliaРобот-хирург делает операциюРобот-хирург делает операцию
© Fotolia

МОСКВА, 23 апреля — РИА Новости, Альфия Еникеева. Самое распространенное среди мужчин онкологическое заболевание, рак простаты, которым страдает примерно четверть пациентов урологических стационаров, до недавнего времени лечили хирургически — удаляли орган. Новейшая технология — нанонож — позволяет сохранить предстательную железу, уничтожив лишь раковые клетки. Корреспондент РИА Новости побывала на операции в ПМГМУ имени И. М. Сеченова, где проводят клинические испытания этого метода.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Ощущение, что участвуем в историческом событии. Мы не просто запрыгнули в идущий на полном ходу поезд, мы едем в локомотиве", — улыбается Дмитрий Еникеев, заместитель директора НИИ уронефрологии Сеченовского университета.

Он только что удалил пациенту опухоль предстательной железы с помощью наноножа. Эта технология, входящая в арсенал фокальной терапии, новой концепции лечения рака простаты, еще не внесена в протокол лечения нигде в мире, но активно тестируется в четырех крупных медицинских центрах. Кроме Сеченовского университета, это Университетский колледж Лондона (Великобритания), Университет Амстердама (Нидерланды) и Университет Дьюка (США).

Перед операцией пациент проходит процедуру "фьюжн-биопсии" — ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) предстательной железы. Изображения МРТ и УЗИ совмещают, и врачи четко видят участок простаты, предположительно пораженный раком. Оттуда и берут ткань на биопсию. Кроме того, проводят контрольный забор тканей из других участков предстательной железы, чтобы убедиться, что там нет рака. Это позволяет очень точно определить место, которое следует оперировать.

© РИА Новости / Альфия ЕникееваОперация с применением наноножа в ПМГМУ им. И.М. Сеченова
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Операция с применением наноножа в ПМГМУ им. И.М. Сеченова

"Технически все несложно, — объясняет хирург. — Мы знаем, где пораженный участок. Вводим туда зонды диаметром тоньше, чем стержень шариковой ручки. Создаем между ними электрическое поле, и импульсы убивают рак".

Нанонож действует на основе принципа необратимой электропорации. При пропускании тока через зонды в клеточных мембранах опухолевых тканей образуется множество незарастающих нанопор. Гомеостаз раковых клеток нарушается, и запускается механизм их самоуничтожения.

Работа лаборатории
© Fotolia / Minerva Studio
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Это один из самых безопасных способов лечения онкологических заболеваний. Раньше пациентам с раком простаты полностью или частично удаляли железу либо разрушали опухоль лазерным или радиочастотным излучением, уничтожая и раковые, и здоровые клетки.

"Такие операции эффективны, но они сильно сказываются на качестве жизни. У пациента с высокой вероятностью нарушается половая функция, может быть подтекание или даже недержание мочи. Фокальная терапия полностью сохраняет качество жизни. И реабилитация очень быстрая. Раньше после операции пациенты вставали на ноги только через пять-семь дней, теперь уже на следующий день ходят, еще через день снимают дренажный катетер — и все", — рассказывает Еникеев.

В рамках испытаний в Клинике урологии Сеченовского университета прооперируют десять пациентов. Главный идеолог методики, профессор университетской клиники Амстердама Тео де Рейке провел уже 35 операций. Он, кстати, был в эти дни в Сеченовке и консультировал российских коллег. Всего же в мире выполнено около тысячи таких операций.

"Первые реальные результаты мы увидим через полгода, когда возьмем у прооперированных кровь на онкомаркеры, сделаем МРТ и биопсию. Пока мы представляем все только в теории. Исследования не завершены. Мы сами их проводим здесь и сейчас. Все в нашей команде уверены, что новая технология совершит настоящий переворот в медицине",— уточняет Еникеев.

Предполагается, что фокальная терапия войдет в протоколы лечения рака простаты в ближайшие пять лет. Нанонож сможет лечить также рак поджелудочной железы и рак печени.

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