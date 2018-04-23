Нанонож лишнего не отрежет: хирурги тестируют точечную терапию рака

МОСКВА, 23 апреля — РИА Новости, Альфия Еникеева. Самое распространенное среди мужчин онкологическое заболевание, рак простаты, которым страдает примерно четверть пациентов урологических стационаров, до недавнего времени лечили хирургически — удаляли орган. Новейшая технология — нанонож — позволяет сохранить предстательную железу, уничтожив лишь раковые клетки. Корреспондент РИА Новости побывала на операции в ПМГМУ имени И. М. Сеченова, где проводят клинические испытания этого метода.

"Ощущение, что участвуем в историческом событии. Мы не просто запрыгнули в идущий на полном ходу поезд, мы едем в локомотиве", — улыбается Дмитрий Еникеев, заместитель директора НИИ уронефрологии Сеченовского университета.

Он только что удалил пациенту опухоль предстательной железы с помощью наноножа. Эта технология, входящая в арсенал фокальной терапии, новой концепции лечения рака простаты, еще не внесена в протокол лечения нигде в мире, но активно тестируется в четырех крупных медицинских центрах. Кроме Сеченовского университета, это Университетский колледж Лондона (Великобритания), Университет Амстердама (Нидерланды) и Университет Дьюка (США).

Перед операцией пациент проходит процедуру "фьюжн-биопсии" — ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) предстательной железы. Изображения МРТ и УЗИ совмещают, и врачи четко видят участок простаты, предположительно пораженный раком. Оттуда и берут ткань на биопсию. Кроме того, проводят контрольный забор тканей из других участков предстательной железы, чтобы убедиться, что там нет рака. Это позволяет очень точно определить место, которое следует оперировать.

"Технически все несложно, — объясняет хирург. — Мы знаем, где пораженный участок. Вводим туда зонды диаметром тоньше, чем стержень шариковой ручки. Создаем между ними электрическое поле, и импульсы убивают рак".

Нанонож действует на основе принципа необратимой электропорации. При пропускании тока через зонды в клеточных мембранах опухолевых тканей образуется множество незарастающих нанопор. Гомеостаз раковых клеток нарушается, и запускается механизм их самоуничтожения.

Это один из самых безопасных способов лечения онкологических заболеваний. Раньше пациентам с раком простаты полностью или частично удаляли железу либо разрушали опухоль лазерным или радиочастотным излучением, уничтожая и раковые, и здоровые клетки.

"Такие операции эффективны, но они сильно сказываются на качестве жизни. У пациента с высокой вероятностью нарушается половая функция, может быть подтекание или даже недержание мочи. Фокальная терапия полностью сохраняет качество жизни. И реабилитация очень быстрая. Раньше после операции пациенты вставали на ноги только через пять-семь дней, теперь уже на следующий день ходят, еще через день снимают дренажный катетер — и все", — рассказывает Еникеев.

В рамках испытаний в Клинике урологии Сеченовского университета прооперируют десять пациентов. Главный идеолог методики, профессор университетской клиники Амстердама Тео де Рейке провел уже 35 операций. Он, кстати, был в эти дни в Сеченовке и консультировал российских коллег. Всего же в мире выполнено около тысячи таких операций.

"Первые реальные результаты мы увидим через полгода, когда возьмем у прооперированных кровь на онкомаркеры, сделаем МРТ и биопсию. Пока мы представляем все только в теории. Исследования не завершены. Мы сами их проводим здесь и сейчас. Все в нашей команде уверены, что новая технология совершит настоящий переворот в медицине",— уточняет Еникеев.

Предполагается, что фокальная терапия войдет в протоколы лечения рака простаты в ближайшие пять лет. Нанонож сможет лечить также рак поджелудочной железы и рак печени.