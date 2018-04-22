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РИА Наука
РИА Наука

В России выберут место посадки первой за многие десятилетия миссии на Марс

03:0522.04.2018
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю. Архивное фотоВид на Землю. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Район посадки на Марсе первого за многие годы российского спускаемого аппарата, создающегося в рамках российско-европейской миссии ExoMars-2020, будет выбран осенью 2018 года, рассказал РИА Новости сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН и научный руководитель проекта ExoMars с российской стороны Даниил Родионов.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Осталось два кандидата – плато Оксия и долина Мавра. Выбор будет сделан до конца этого года, думаю, в районе октября-ноября", — сказал Родионов.

Требований для посадки, по его словам, два: техническая реализуемость посадки в этом районе и научные задачи – наличие в этом месте в прошлом воды (озера, русла рек, ручьев) и условий для консервации следов жизни.

"Техническая реализуемость заключается в том, что район посадки должен лежать в низине, чтобы посадочный парашют успел раскрыться и достаточно снизить скорость посадки спускаемого аппарата. Это связано с низкой плотностью марсианской атмосферы. Именно с технической точки зрения плато Оксия выглядит предпочтительней", — отметил Родионов.

Космос. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Александр Мисуркин
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По его словам, выбор места посадки будет проводиться совместно российскими и европейскими учеными. Запуск второго этапа миссии планируется на июнь 2020 года.

Ранее рассматривались четыре района посадки. Основной — плато Оксия (Oxia Planum). Все районы расположены вблизи экватора в северном полушарии Марса. Здесь не очень много крупных ударных кратеров, но достаточно много сухих русел. Потенциальный район посадки представляет собой эллипс размерами 104 на 19 километров, который находится внутри неглубокого кратера. Внутри эллипса посадки нет существенных возвышенностей, и, по имеющимся данным, очень мало деталей рельефа, которые могут представлять опасность при посадке. Пылевые условия также достаточно благоприятные.

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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Прием предложений для места посадки второй части миссии ExoMars-2020 начался в декабре 2013 года. В октябре 2015 года в качестве приоритетного было выбрано плато Оксия.

Вторая часть совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 предполагает доставку на поверхность планеты автономного марсохода (разработка Европейского космического агентства) с помощью специальной посадочной платформы (разработка российского НПО имени Лавочкина). Главная задача марсохода "Пастер" (Pasteur) — поиск признаков возможной жизни на Марсе. В числе прочего для этого предполагается пробурить грунт Марса и взять его образцы с глубины около двух метров.

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