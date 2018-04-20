Ученые выяснили, как омолодить сердце и сосуды на 20 лет

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прием митохондриально-адресованных антиоксидантов способствует омоложению кровеносных сосудов, выяснила группа ученых под руководством специалистов из Колорадского университета в Боулдере. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент с участием 20 пожилых людей в возрасте от 60 до 79 лет. Половина из них в течение шести недель употребляла андиоксдант MitoQ, действие которого нацелено на митохондрии. Остальные пациенты принимали плацебо.

Через полтора месяца ученые проверили, как функционирует сердечно-сосудистая система участников эксперимента. После этого группы поменяли местами и провели испытание повторно.

В результате у участников наблюдались сосудистые изменения, эквивалентные омоложению на 15-20 лет. В частности, работа сосудов улучшилась на 42%. Такие показатели в перспективе могут снизить риск развития заболеваний сердца на 13%.

"Это первое клиническое испытание, оценивающее влияние митохондриальных антиоксидантов на функционирование кровеносных сосудов человека", — говорит главный автор исследования Мэтью Россман.

По словам Россмана, подобные методы лечения "имеют реальные перспективы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с возрастными изменениями".