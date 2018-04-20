Назван способ избежать смерти после инфаркта

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Регулярные занятия спортом сокращают риск преждевременной смерти у пациентов, у которых был сердечный приступ, считают шведские врачи. Их исследование было представлено на конгрессе Европейского общества кардиологов, пресс-релиз работы опубликован на портале Eurekalert.

Специалисты проанализировали данные более 22 тысяч человек, переживших инфаркт миокарда в период с 2005 по 2013 годы. Врачи оценивали уровень физической активности пациентов два раза — через шесть-десять недель и через 12 месяцев после сердечного приступа. В каждом случае добровольцев спрашивали, как часто они делают физические упражнения длительностью не менее 30 минут в течение последних семи дней. Это позволило медикам определить, как изменилась нагрузка на мышцы после инфаркта. Затем испытуемых разделили на группы в зависимости от интенсивности тренировок.

Исследование показало, что в среднем за 4,2 года умерло 1087 человек, перенесших сердечный приступ. При этом в сравнении с "физически неактивными" пациентами у участников с "пониженной", "повышенной" и "постоянной" физической активностью риск смерти оказался ниже на 37%, 51% и 59% соответственно.

"Занятия спортом два и более раза в неделю должны находиться в списке рекомендаций для переживших инфаркт пациентов наравне с отказом от курения, диетой и снижением стресса. Наше исследование показывает, что этот совет применим для всех сердечников", — заметил ведущий автор исследования доктор Орьян Экблом.