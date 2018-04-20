Шесть вузов РФ планируют создать группировку научных наноспутников

САМАРА, 20 апр — РИА Новости. Представители шести российских вузов подписали соглашение о формировании консорциума по созданию в 2021 году группировки научно-образовательных наноспутников для исследования околоземного космического пространства, сообщили в пресс-службе Самарского национального исследовательского университета.

"В Самарском университете подписано соглашение о формировании консорциума российских вузов о создании группировки научно-образовательных наноспутников. Эти космические аппараты займутся проведением комплексных исследований состояния околоземного космического пространства — ионосферы и магнитосферы… Запустить наноспутники планируется в 2021 году", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Самарский национальный исследовательский университет выступил инициатором и организатором проекта, к которому также присоединились Сибирский государственный университет науки и технологий, Амурский государственный университет, Омский государственный технический университет, Ижевский государственный технический университет и Ульяновский государственный университет, а также компании "Технологии ГЕОСКАН" и "Астрономикон".

Цель проекта — создание уникального инструмента для изучения геофизических полей и создания трехмерных нестационарных моделей, выявления скрытых взаимосвязей, которые в перспективе могут помочь решению многих задач, например, прогнозирования стихийных бедствий — землетрясений.

Отмечается, что на первом этапе предполагается вывести на орбиту четыре-пять спутников. По данным пресс-службы, такая группировка космических аппаратов будет в состоянии создать пространственную картину состояния ионосферы, а собранной ими информации будет достаточно для начала формирования первичной базы данных, которая в дальнейшем может стать основой для составления прогнозов.