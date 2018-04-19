"Роскосмос" опроверг сообщения о совместном с Китаем полете на МКС

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Роскосмос" опроверг переговоры с КНР о полете китайских тайконавтов на МКС или российских космонавтов на китайскую орбитальную станцию, сообщил РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Ранее генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации Тянь Юйлун сообщил, что Китай и Россия ведут переговоры об отправке китайских тайконавтов в российский сегмент Международной космической станции, а российских космонавтов — на Китайскую космическую станцию.

"Информация не соответствует действительности. Китай не является участником программы Международной космической станции. Предложения по участию КНР в программе, если они поступят, должны обсуждаться всеми странами-участниками. Пока таких обсуждений не было. Несколько лет назад были дискуссии об участии китайских экипажей в программе МКС, но этого не произошло", — заявили в "Роскомосе".

"Переговоры о возможном посещении российскими космонавтами китайской орбитальной станции в настоящее время также не имеют реальных контуров", — отметили в российской госкорпорации.