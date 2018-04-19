В КНР заявили о стремлении создать сверхтяжелую ракету совместно с Россией

КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 19 апр – РИА Новости. Китай и Россия пытаются добиться прогресса в направлении совместного создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, заявил РИА Новости генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации (КНКА) Юйлун Тянь.

Ранее исполнительный директор по бизнесу и коммерциализации "Роскосмоса" Антон Жиганов заявил, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в вопросе создания сверхтяжелой ракеты.

"Мы считаем, что это действительно отличный способ сотрудничества, и мы пытаемся добиться прогресса в этом направлении (создании сверхтяжелой ракеты-носителя – ред.) вместе ", — заявил Юйлун Тянь.

Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты-носителя был подписан в начале года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия". К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. "Сверхтяж" планируется использовать для выполнения перспективных космических проектов, например, к Луне и Марсу.

Ракетный комплекс ракеты-носителя сверхтяжелого класса должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту.