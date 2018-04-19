"Роскомос" намерен увеличить длительность экспедиций на МКС до 200 суток

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" планирует увеличить длительность экспедиций на Международную космическую станцию до 200 суток, сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по пилотируемым космическим программам, космонавт Сергей Крикалев.

В настоящее время длительность экспедиций составляет около 160-180 суток. Экипажи прилетают на МКС по четыре раза в год на российских кораблях "Союз" — дважды в первой и во второй половине года. В 2019 году планируется сократить количество полетов российских кораблей до трёх.

"В 2016-2017 годах у нас корабли, бывало, летали по 120-130 суток при том, что они имеют возможность летать до 200 суток (в составе станции – ред.). Мы сейчас пытаемся больше использовать эту программу, чтобы дать экипажу больше возможностей и делать меньше "дырок" между полетами, чтобы увеличить использование станции", — рассказал представитель Роскосмоса.

В то же время он подчеркнул, что это только предложения Роскосмоса. "Сейчас нет окончательной программы. Проектов существует несколько. Общий принцип, что мы увеличиваем длительность экспедиций", — отметил Крикалев.

Изменения программы не затронут июньский пуск, но осенние запуски сдвинутся на месяц.

"Очередной пуск, как и планировалось, намечен на июнь. Что касается следующих, то сентябрьский пуск "уплыл" на октябрь, октябрьский — "уплыл" на декабрь", — рассказал он.