Путин поручил проработать меры по развитию природоподобных технологий

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в нынешнем году разработать совместно с Российской академией наук и национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и утвердить комплекс мер, направленных на развитие природоподобных технологий в стране.

Перечень поручений главы государства по итогам прошедшего в Новосибирске 8 февраля заседания президентского совета по науке и образованию опубликован в четверг на сайте Кремля.

Разработки в области природоподобных технологий являются одним из магистральных направлении работы Курчатовского института. Как считают специалисты, создание принципиально новых технологий и систем, воспроизводящих принципы живой природы, позволит человечеству перейти на новые, гораздо более экономичные и безопасные принципы производства и потребления энергии.

Также президент в целях реализации стратегии научно-технологического развития РФ поручил кабинету министров совместно с президиумом совета по науке и образованию разработать и утвердить программу развития в России передовых геномных исследований и генетических технологий, предусмотрев ее ресурсное обеспечение, а также разработать и утвердить комплекс мер, направленных на проведение синхротронно-нейтронных исследований, включая создание специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) в городе Протвино Московской области и синхротронного ускорителя в Новосибирском Академгородке.

Кроме того, правительству поручено обеспечить дальнейшее осуществление комплекса мер, направленных на привлечение ведущих ученых в российские образовательные и научные организации, предусмотрев их участие в подготовке научных кадров и реализации образовательных программ высшего образования.

Что касается развития науки в Сибири, то кабинету министров также поручено разработать совместно с РАН и при участии полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе план комплексного развития Сибирского отделения РАН с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития СФО, и утвердить этот план. Правительству также поручено подготовить совместно с РАН и правительством Новосибирской области и представить план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.

Наконец, правительству поручено подготовить совместно с РАН и представить предложения по организации взаимодействия российских ученых с представителями российской научной диаспоры за рубежом, по организации участия РАН в деятельности международных научных организаций, предусмотрев осуществление такого участия за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на регулирование деятельности международных научных организаций на территории России.