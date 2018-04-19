РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Запуск российской космической обсерватории перенесли на 2019 год

10:1119.04.2018
(обновлено: 10:47 19.04.2018)
04292
© Фото : MPE Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории Спектр-РГ. Архивное фотоОдно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории Спектр-РГ. Архивное фото
© Фото : MPE

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" перенесен на март 2019 года, сообщили журналистам в пресс-службе компании-разработчика бортового радиокомплекса обсерватории "Российские космические системы" (РКС).

НПО им. С.А.Лавочкина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
НПО имени Лавочкина подготовило проект солнечной обсерватории "Арка"

Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" запустят в сентябре 2018 года.

"Холдинг РКС изготовил и передал заказчику новый высокоэффективный бортовой радиокомплекс для международной орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", запуск которой запланирован на март 2019 года. Созданные в РКС уникальные приборы позволят ученым управлять космическим аппаратом и получать научную информацию на расстоянии до 1,8 миллиона километров от Земли", — говорится в сообщении.

Чтобы разместить на обсерватории массивную полезную нагрузку – российский телескоп ART XC и немецкий eROSITA, — вспомогательную аппаратуру пришлось сделать компактной и легкой. Именно поэтому один комплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений, а также передавать на Землю телеметрическую и научную информацию.

Ученые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
Телескоп "Радиоастрон" разглядит в космосе фонтаны звёздных мазеров
"Наше решение для линии связи с космическим аппаратом "Спектр-РГ" построено на основе модульного подхода. Бортовой радиокомплекс – самостоятельная система, которая может выполнять свои задачи независимо от бортового комплекса управления (БКУ). Для этого мы разработали схему, при которой радиокомплекс имеет три интерфейса связи: с БКУ, с бортовой телеметрической системой и с комплексом научной аппаратуры. Это позволило повысить надежность, оптимизировать работу бортового оборудования, заметно снизить нагрузку на БКУ и уменьшить потребление энергии", — приводит пресс-служба слова руководителя отдела радиокомплексов и систем передачи информации РКС Алексей Колобаева.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?

Долгая история

Несмотря на то, что официальной датой запуска долгое время оставался сентябрь 2018 года, руководитель научной программы "Радиоастрон" (обсерватория "Спектр-Р") Юрий Ковалев сообщал, что запуск может состояться на рубеже 2018-2019 годов.

Ночная планета Земля. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Россия предостерегла от пересмотра границ космоса
Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" будет запущен в 2014 году, после чего планируемая дата запуска несколько раз переносилась по разным причинам. В том числе немецкие коллеги хотели довести свой телескоп, на постройку которого было потрачено порядка 90 миллионов евро, до совершенства и не спешили отправлять его в Россию. На территорию подмосковного НПО имени Лавочкина, где ведется сборка обсерватории, eROSITA попал только в начале 2017 года.

Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что последний перенос связан именно с неготовностью бортового радиокомплекса. Завершить работы в срок не удалось из-за западных санкций, в результате которых были прекращены поставки в Россию электронных компонентов.

Российско-германский проект

Обсерватория станет первым российским аппаратом, который будет запущен в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли, и проработает там семь лет. Первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.

Межзвездный корабль, оснащенный двигателем Маха, в представлении художника
© J. Woodward
"Безумные проекты" НАСА: новые смелые планы по колонизации космоса
Рентгеновский телескоп eROSITA состоит из семи одинаковых зеркальных модулей, направленных параллельно. В каждом из них установлено по 54 вложенных друг в друга позолоченных зеркала. Они собирают высокоэнергетические фотоны и направляют их дальше — в рентгеновские камеры, расположенные в "Фокусе" зеркальной установки.

Для достижения максимальной производительности рентгеновские камеры телескопа охлаждаются до температуры —90 градусов по Цельсию с помощью сложной системы труб. Как утверждают производители, eROSITA в 25 раз чувствительнее немецкого рентгеновского телескопа ROSAT, запущенного 1 июня 1990 года с мыса Канаверал в США.

Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
© Fotolia / Elenarts
Создатели спутника "Маяк" разрабатывают биореактор для жизни в космосе
Ожидается, что в ходе четырехлетней работы телескоп еROSITA зарегистрирует около 3 миллионов активных ядер галактик и 100 тысяч скоплений галактик, а также миллионы объектов различной природы в нашей галактике, включая коронально активные звезды, катаклизмические переменные и рентгеновские двойные системы.

Кроме основного инструмента миссии eROSITA, на "Спектре" будет установлен российский прибор ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий. Он был поставлен НПО Лавочкина 28 ноября 2016 года.

При этом сообщалось, что российские ученые получат всю информацию, которую соберет российский телескоп, и половину информации с немецкого eROSITA, а их немецкие коллеги, соответственно, половину информации с АРТ-ХС и все данные со своего телескопа.

Комментировать
РИА Наука
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена