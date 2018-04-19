Запуск российской космической обсерватории перенесли на 2019 год

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" перенесен на март 2019 года, сообщили журналистам в пресс-службе компании-разработчика бортового радиокомплекса обсерватории "Российские космические системы" (РКС).
Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" запустят в сентябре 2018 года.
"Холдинг РКС изготовил и передал заказчику новый высокоэффективный бортовой радиокомплекс для международной орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", запуск которой запланирован на март 2019 года. Созданные в РКС уникальные приборы позволят ученым управлять космическим аппаратом и получать научную информацию на расстоянии до 1,8 миллиона километров от Земли", — говорится в сообщении.
Чтобы разместить на обсерватории массивную полезную нагрузку – российский телескоп ART XC и немецкий eROSITA, — вспомогательную аппаратуру пришлось сделать компактной и легкой. Именно поэтому один комплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений, а также передавать на Землю телеметрическую и научную информацию.
Долгая история
Несмотря на то, что официальной датой запуска долгое время оставался сентябрь 2018 года, руководитель научной программы "Радиоастрон" (обсерватория "Спектр-Р") Юрий Ковалев сообщал, что запуск может состояться на рубеже 2018-2019 годов.
Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что последний перенос связан именно с неготовностью бортового радиокомплекса. Завершить работы в срок не удалось из-за западных санкций, в результате которых были прекращены поставки в Россию электронных компонентов.
Российско-германский проект
Обсерватория станет первым российским аппаратом, который будет запущен в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли, и проработает там семь лет. Первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.
Для достижения максимальной производительности рентгеновские камеры телескопа охлаждаются до температуры —90 градусов по Цельсию с помощью сложной системы труб. Как утверждают производители, eROSITA в 25 раз чувствительнее немецкого рентгеновского телескопа ROSAT, запущенного 1 июня 1990 года с мыса Канаверал в США.
Кроме основного инструмента миссии eROSITA, на "Спектре" будет установлен российский прибор ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий. Он был поставлен НПО Лавочкина 28 ноября 2016 года.
При этом сообщалось, что российские ученые получат всю информацию, которую соберет российский телескоп, и половину информации с немецкого eROSITA, а их немецкие коллеги, соответственно, половину информации с АРТ-ХС и все данные со своего телескопа.