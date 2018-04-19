В США обнаружили "тектоническую бомбу замедленного действия"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тектонический разлом Хэйурод на восточном побережье США с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия станет эпицентром землетрясения, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Геологическую службу страны.

© Фото : “Windows into the Earth,” Robert B. Smith and Lee J. Siegel Геологи выяснили, как возник Йеллоустонский супервулкан

По данным ученых, 83 километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, в которой проживают более двух миллионов человек. В случае семибалльного землетрясения, по подсчетам специалистов, погибнут сотни человек. При этом в результате повреждения газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тысяч домов, оставив без крова почти полмиллиона жителей.

Сотрудник Геологической службы Дэвид Шварцман отмечает, что землетрясения происходят на Хэйуроде в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки (6 баллов) фиксировались на разломе в 1868 году.

"Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени", — заявил ученый.