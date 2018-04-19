В США обнаружили "тектоническую бомбу замедленного действия"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тектонический разлом Хэйурод на восточном побережье США с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия станет эпицентром землетрясения, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Геологическую службу страны.
The HayWired earthquake scenario, led by the USGS, anticipates the impacts of a hypothetical magnitude-7.0 earthquake on the Hayward Fault.— USGS (@USGS) 18 апреля 2018 г.
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Сотрудник Геологической службы Дэвид Шварцман отмечает, что землетрясения происходят на Хэйуроде в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки (6 баллов) фиксировались на разломе в 1868 году.
"Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени", — заявил ученый.