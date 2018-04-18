Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ученые под руководством химика Нила Келлеха разработали технологию, позволяющую выявлять мутации в генах RAS, появление которых неизбежно приводит к развитию рака, сообщает портал MedicalXpress.

Гены семейства RAS в нормальном состоянии кодируют белки, которые распространяют сигнал, регулирующий рост и смерть клеток. При мутации белки переключаются в постоянно активированное состояние, при котором клетки растут и распространяются бесконтрольно, провоцируя развитие злокачественных опухолей. По словам Келлеха, лекарств, которые бы остановили этот процесс, пока нет.

С мутациями RAS связано 30 процентов всех случаев заболевания раком у человека, в том числе 95 процентов случаев рака поджелудочной железы и 45 процентов колоректального рака.

Для того чтобы получить более полную информацию о функционировании KRAS-белков, ученые из лаборатории Келлеха применили методику протеомики "сверху вниз". При ее использовании белки расщепляются и собираются снова после того, как была идентифицирована и проанализирована каждая молекула. Таким путем исследователи смогли определить структуру и содержание нормальной формы KRAS4b, а также его мутантных версий.