РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Современный Минотавр, или Зачем биологи создают химер

08:0018.04.2018
04450
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / lifeonwhiteБиологические химеры нужны для медициныБиологические химеры нужны для медицины
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / lifeonwhite

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Для ученых не составит труда скрестить между собой двух и более живых существ, а также особей разных видов. Уже есть химеры амфибий, грызунов, приматов, человека. РИА Новости разбирается, для чего исследователи создают биологических монстров и какие в связи с этим возникают этические вопросы.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Биологи из США впервые вырастили химеру человека и овцы

Объятия эмбрионов-близнецов

Химеры древней мифологии — это, как правило, божества: полулюди-полуживотные. Таков Минотавр, которого греки изображали в виде человека с головой быка, или Фавн — человек с козлиными ногами. Египтяне представляли себе бога Анубиса как человека с головой шакала. Современная наука умеет выявлять среди людей настоящих, живых химер, чей организм содержит клетки разных индивидов.

К рождению химеры приводят случайные сбои в самый ранний период развития эмбриона, например, когда две яйцеклетки оплодотворяются двумя сперматозоидами и сливаются в один эмбрион. В результате младенец получает клетки еще одного человека — своего неродившегося близнеца. Это называют тетрагаметическим химеризмом, подчеркивая, что в формировании организма участвовали четыре разные половые клетки: две отцовские и две материнские.

Определить человека-химеру можно только с помощью серии генетических тестов, в которых сравнивают ДНК из разных тканей — крови, волос, слюны, половых органов. Неслучайно большинство случаев природного химеризма среди людей зафиксировали судебные криминалисты.

Внешне распознать людей-химер невозможно, за исключением межрасовых потомков, цвет кожи которых напоминает мозаику, или истинных гермафродитов — полумужчин-полуженщин. Так, в штате Техас в США родился ребенок, половина которого принадлежала девочке-мулатке, половина — чернокожему мальчику.

Химерный зародыш мыши и крысы
© Фото : Wu et al. / Cell 2017
Ученые впервые создали зародыш с клетками человека и свиньи

Иногда химеризм распознают, когда ищут причины бесплодия. Выясняется, что внутри человека развиваются вторые половые органы. Их удаляют хирургическим путем, а процедура ЭКО решает проблему с зачатием ребенка. 

Нередко беременные женщины обмениваются клетками с собственным плодом через пуповину. Врачи называют это микрохимеризмом и считают, что все проходит спустя несколько лет. Однако генетические тесты показали: в некоторых случаях материнский организм сохраняет клетки ребенка всю жизнь.

Химера из стволовых клеток

Успешная трансплантация органов — не что иное, как создание химеры, ведь человек потом живет с чужим органом и чужой ДНК. Пересадка органов — порой единственный способ спасти жизнь, и на нее соглашаются, даже если последствия непредсказуемы. 

Чтобы уменьшить риск отторжения органа, ученые предлагают выращивать его из собственных клеток пациента, только в другом организме, например в свинье, чей метаболизм во многом схож с человеческим. Это означает, что нужно создать химеру, то есть внедрить клетки человека в организм другого существа.

Профессор кафедры стволовых клеток и регенеративной биологии Гарвардской медицинской школы Деррик Росси
© Пресс-служба МФТИ
Донор для самого себя: как вырастить стволовые клетки

Открытие плюрипотентных стволовых клеток значительно упростило технологию. Эти клетки образуются на раннем этапе развития эмбриона. Они могут долго пребывать в неоформленном состоянии, но также способны сформировать любой орган или ткань во взрослом организме. Их внедряют в эмбрион животного, который затем подсаживают в суррогатную самку, и ждут рождения существа-химеры. Помимо того что использование плюрипотентных клеток из эмбриона человека вызывает серьезные этические сложности, их количество в принципе ограниченно. Однако в трансплантологии эту проблему решают, перепрограммируя зрелые клетки взрослого человека обратно в плюрипотентные. 

© Фото : Tomoyuki YamaguchiСлева направо: химера из крысы и мыши, крыса, мышь
© Фото : Tomoyuki Yamaguchi
Слева направо: химера из крысы и мыши, крыса, мышь

Химера в чашке Петри

В середине 1980-х британские ученые создали химеру из козы и овцы. Получившееся существо было покрыто частично козлиной шерстью, частично овечьей. Затем последовали опыты по скрещиванию двух тритонов с разной пигментаций, курицы и куропатки, крысы и мыши. В 2012 году в лаборатории генетика Шухрата Миталипова из Орегонского университета науки и здоровья (США) создали трех макак-резусов, содержавших клетки шести родителей.

В 2013 году ученые из Израиля получили эмбрионы мышей с человеческими клетками. В 2017-м скрестили свинью и человека. Хотя все эти опыты прекратили на ранних стадиях развития зародышей, они вызвали бурную дискуссию в научных кругах об этичности подобных исследований.

Разовьются ли у такого гибрида человеческие черты поведения? Возникнет ли у него сознание, как у нас, если, допустим, внедрить в животное стволовые клетки для выращивания ткани мозга? Может ли из человеческих половых клеток, вырабатываемых химерой, родиться ребенок? Все эти вопросы пока остаются без ответа. На всякий случай правительства некоторых стран ограничили и даже запретили опыты с химерами — до прояснения ситуации.

© Фото : OHSU PhotosРоку и Гекс &mdash; первые в мире обезьянки-химеры от шести матерей
© Фото : OHSU Photos
Року и Гекс — первые в мире обезьянки-химеры от шести матерей
Комментировать
РИА Наука
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена