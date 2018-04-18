Современный Минотавр, или Зачем биологи создают химер

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Для ученых не составит труда скрестить между собой двух и более живых существ, а также особей разных видов. Уже есть химеры амфибий, грызунов, приматов, человека. РИА Новости разбирается, для чего исследователи создают биологических монстров и какие в связи с этим возникают этические вопросы.

Объятия эмбрионов-близнецов

Химеры древней мифологии — это, как правило, божества: полулюди-полуживотные. Таков Минотавр, которого греки изображали в виде человека с головой быка, или Фавн — человек с козлиными ногами. Египтяне представляли себе бога Анубиса как человека с головой шакала. Современная наука умеет выявлять среди людей настоящих, живых химер, чей организм содержит клетки разных индивидов.

К рождению химеры приводят случайные сбои в самый ранний период развития эмбриона, например, когда две яйцеклетки оплодотворяются двумя сперматозоидами и сливаются в один эмбрион. В результате младенец получает клетки еще одного человека — своего неродившегося близнеца. Это называют тетрагаметическим химеризмом, подчеркивая, что в формировании организма участвовали четыре разные половые клетки: две отцовские и две материнские.

Определить человека-химеру можно только с помощью серии генетических тестов, в которых сравнивают ДНК из разных тканей — крови, волос, слюны, половых органов. Неслучайно большинство случаев природного химеризма среди людей зафиксировали судебные криминалисты.

Внешне распознать людей-химер невозможно, за исключением межрасовых потомков, цвет кожи которых напоминает мозаику, или истинных гермафродитов — полумужчин-полуженщин. Так, в штате Техас в США родился ребенок, половина которого принадлежала девочке-мулатке, половина — чернокожему мальчику.

Иногда химеризм распознают, когда ищут причины бесплодия. Выясняется, что внутри человека развиваются вторые половые органы. Их удаляют хирургическим путем, а процедура ЭКО решает проблему с зачатием ребенка.

Нередко беременные женщины обмениваются клетками с собственным плодом через пуповину. Врачи называют это микрохимеризмом и считают, что все проходит спустя несколько лет. Однако генетические тесты показали: в некоторых случаях материнский организм сохраняет клетки ребенка всю жизнь.

Химера из стволовых клеток

Успешная трансплантация органов — не что иное, как создание химеры, ведь человек потом живет с чужим органом и чужой ДНК. Пересадка органов — порой единственный способ спасти жизнь, и на нее соглашаются, даже если последствия непредсказуемы.

Чтобы уменьшить риск отторжения органа, ученые предлагают выращивать его из собственных клеток пациента, только в другом организме, например в свинье, чей метаболизм во многом схож с человеческим. Это означает, что нужно создать химеру, то есть внедрить клетки человека в организм другого существа.

Открытие плюрипотентных стволовых клеток значительно упростило технологию. Эти клетки образуются на раннем этапе развития эмбриона. Они могут долго пребывать в неоформленном состоянии, но также способны сформировать любой орган или ткань во взрослом организме. Их внедряют в эмбрион животного, который затем подсаживают в суррогатную самку, и ждут рождения существа-химеры. Помимо того что использование плюрипотентных клеток из эмбриона человека вызывает серьезные этические сложности, их количество в принципе ограниченно. Однако в трансплантологии эту проблему решают, перепрограммируя зрелые клетки взрослого человека обратно в плюрипотентные.

© Фото : Tomoyuki Yamaguchi Слева направо: химера из крысы и мыши, крыса, мышь © Фото : Tomoyuki Yamaguchi Слева направо: химера из крысы и мыши, крыса, мышь

Химера в чашке Петри

В середине 1980-х британские ученые создали химеру из козы и овцы. Получившееся существо было покрыто частично козлиной шерстью, частично овечьей. Затем последовали опыты по скрещиванию двух тритонов с разной пигментаций, курицы и куропатки, крысы и мыши. В 2012 году в лаборатории генетика Шухрата Миталипова из Орегонского университета науки и здоровья (США) создали трех макак-резусов, содержавших клетки шести родителей.

В 2013 году ученые из Израиля получили эмбрионы мышей с человеческими клетками. В 2017-м скрестили свинью и человека. Хотя все эти опыты прекратили на ранних стадиях развития зародышей, они вызвали бурную дискуссию в научных кругах об этичности подобных исследований.

Разовьются ли у такого гибрида человеческие черты поведения? Возникнет ли у него сознание, как у нас, если, допустим, внедрить в животное стволовые клетки для выращивания ткани мозга? Может ли из человеческих половых клеток, вырабатываемых химерой, родиться ребенок? Все эти вопросы пока остаются без ответа. На всякий случай правительства некоторых стран ограничили и даже запретили опыты с химерами — до прояснения ситуации.