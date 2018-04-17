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РИА Наука
РИА Наука

Эксперт: Россия встает на долгий путь развития частной космонавтики

14:3317.04.2018
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© Фото : официальный сайт ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"Платформа для запуска ракет в рамках проекта Морской старт. Архивное фотоПлатформа для запуска ракет в рамках проекта Морской старт. Архивное фото
© Фото : официальный сайт ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия после закрытия сделки по плавучему космодрому "Морской старт" вступила на путь развития частной космонавтики, ей предстоит долгое развитие, однако технологический потенциал страны в состоянии обеспечить её присутствие в дальнем космосе ближайшие несколько десятилетий, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Генеральный директор компании S7 Space Сергей Сопов
© Фото : S7 Space
Сергей Сопов: "Морской старт" — имиджевый проект для России"

Ранее глава S7 Space Сергей Сопов заявил в интервью РИА Новости, что сделка по покупке "Морского старта" закрыта.

"Как говорят наши мудрые стратегические партнеры китайцы, даже длинный путь начинается с первого шага. Много говорили о необходимости появления в России частной космонавтики, ссылаясь на американский опыт и то событие, которое произошло, когда сделка состоялась, и действительно уникальный морской космодром стал собственностью российской частной компании, это тот первый шаг, с которого начинается этот путь", — сказал РИА Новости Ионин.

По его словам, команде S7, пришедшей из бизнеса, еще предстоит доказать, что она способна и достойна заниматься космической отраслью, "которая в нашей стране имеет особое значение".

Плавучий космодром Морской старт. Архивное фото
© Фото : Sea Launch SA
Сделка по покупке плавучего космодрома "Морской старт" закрыта

Идея на десятилетия

Ионин считает, что идея компании о создании орбитального космодрома на базе Международной космической станции сможет занять российскую космическую отрасль на ближайшие несколько десятилетий. Кроме того, именно разработка такого орбитального транспортного хаба должна, по словам эксперта, стать пропуском для человечества в дальний космос.

"Очень важно, что они смотрят далеко в будущее. Потому что эта их идея об орбитальном космодроме, о создании космической транспортной системы "ближний космос-дальний космос" — это идея на десятилетия, даже я бы сказал, лет на пятьдесят. Это серьезная идея, которая во многом определит будущее и российской ракетно-космической отрасли, и вообще будущее для космоса", — добавил Ионин.

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Роскосмос прислушался к бизнесу при проектировании ракеты, отметил эксперт

Он сравнил создание такой системы с созданием первых космических ракет в 50-х годах прошлого века. Тогда ракеты нужны были, чтобы отправить человека в космос, а сейчас орбитальный космодром нужен, чтобы добраться до Луны, Марса и более далеких планет.

Необходимый технологический прорыв

Для реализации идеи орбитального космодрома России нужно будет создать космические буксиры, работающие на ядерной энергии. Они не появятся, если просто масштабировать существующие технологии, для их реализации потребуются технологические прорывы в области ядерной энергетики. "Создание межорбитальных буксиров, использующих ядерную энергию, это действительно прорывная технология, если Россия её создаст, а у нас для этого сейчас лучшие стартовые условия, то это обеспечит на десятилетия присутствие России в космосе, причем как ключевого игрока", — рассказал Ионин.

По его словам, создать такие буксиры можно будет и без привлечения значительного количества ресурсов.

Космический грузовик SpaceX Dragon схвачен роботизированной ручкой. 4 апреля 2018
© NASA TV
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"Потратив небольшое количество ресурсов, создав эти ядерные буксиры, мы обеспечим то, что мы будем самым ключевым и необходимым ответом будущих космических программ. Это, как модно сейчас говорить, ассиметричный ответ. Мы не можем потратить десятки миллиардов долларов, как наши нынешние партнеры по МКС, но создав такие прорывные технологии и создав такую транспортную систему, мы решим задачу, которая стоит", — отметил эксперт.

"А главная задача в освоении дальнего космоса – это обеспечить технологическое развитие страны, а вторая задача, она такая, политически-ментальная, обеспечить достойное присутствие России в дальнем космосе", — добавил Ионин.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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luitar
Опять бюджет пилить хотят)))
14:44
17.04.2018
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radiozaboy
"Россия встает на долгий путь"

напомнило Петросяна:
"Чем больше у нас хлеба уродится, тем больше его достанется жителям африканской республики Фигли-Мигли, которые в обмен на наш хлеб, обещают пойти по пути социализма. ... "


"Вот только на двух ногах ходить научаться, вот так и пойдут. "
14:44
17.04.2018
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