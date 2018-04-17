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S7 Space планирует открыть "Орбитальный космодром" на базе МКС к 2024 году

10:0217.04.2018
03912
© NASAМеждународная космическая станция. Архивное фотоМеждународная космическая станция. Архивное фото
© NASA
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владелец плавучего космодрома "Морской старт" намерен на рубеже 2022-2024 годов создать на базе элементов МКС "орбитальный космодром", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов.

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"Следующий этап, если мы говорим о периоде 2022-2024 годов, заключается в создании на базе элементов Международной космической станции "Орбитального космодрома". Корпорация Boeing еще в прошлом году обратилась к NASA с предложением о "приватизации" американского сегмента станции с целью его коммерческой эксплуатации. Этот шаг идет в русле политики США по коммерциализации деятельности на низкой околоземной орбите, которую Америка передвигают последние два десятилетия", — сказал Сопов.

По его словам, в планах S7 Space сделать "орбитальный космодром" ключевым элементом перспективной космической транспортной системы "ближний космос – дальний космос".

"МКС станет своего рода перевалочной базой, космопортом, транспортным хабом, если хотите, между Землей и дальним космосом, существенно сокращая общие расходы на организацию таких полетов. Не будет необходимости создавать очень дорогие сверхтяжелые ракеты, возить с собой с Земли топливо и оборудование. Все можно будет сделать на "орбитальном космодроме": заправиться, отремонтировать технику, отдохнуть", — пояснил он.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сопов напомнил, что проект предлагается реализовать в формате концессионного соглашения на российский сегмент МКС. Помимо того, основным структурным элементом такого космодрома должны стать разрабатываемые в России многоразовые межорбитальные буксиры с ядерной энергетической установкой мегаваттного класса.

"Этих технологий еще нет ни у кого в мире. И нам, я имею в виду Россию, нужно скорее занять нишу перевозок в дальнем космосе. Собственно, поэтому полное название компании "S7 космические транспортные системы", поскольку мы намерены работать не только на рынке пусковых услуг — выводить грузы на околоземную орбиту, но и заниматься транспортным обеспечением космической инфраструктуры на околоземной орбите, а также обслуживанием межпланетных транспортных маршрутов", — заключил генеральный директор компании S7 Space.

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