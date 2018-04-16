Роскосмос рассказал о затратах на новые ракеты "Ангара"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Создание первой ракеты-носителя "Ангара А5" обошлось в 3,4 миллиарда рублей, а в общей сложности в проект уже вложены более 110 миллиардов, сообщил в интервью газете "Известия" глава научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев.
По словам Коптева, первая "Ангара А5" обошлась бюджету в 3,4 миллиарда. Основные технические решения и для легкого, и для тяжелого варианта ракеты уже разработаны, и вся инфраструктура подготовки и осуществления пуска функционирует.
Коптев добавил, что с точки зрения "Роскосмоса" новая ракета будет использоваться еще и в связи с ограничениями на использование "Протонов" на Байконуре.
"В свое время Россия взяла на себя обязательство вывести из эксплуатации ракеты с высокотоксичным топливом после 2020 года. Поэтому возникает логичный вопрос: если не "Ангара", то что?" — заключил глава научно-технического совета "Роскосмоса".