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Ученые рассказали, когда появится лекарство от "болезни Стивена Хокинга"

14:4515.04.2018
(обновлено: 14:46 15.04.2018)
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© AP Photo / David BanksБританский физик-теоретик Cтивен Хокинг. Архивное фотоБританский физик-теоретик Cтивен Хокинг. Архивное фото
© AP Photo / David Banks
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Мария Зуева. Ведущие международные и российские специалисты по боковому амиотрофическому склерозу (БАС), которым болел знаменитый британский ученый Стивен Хокинг, на Четвертой ежегодной общероссийской пациентской конференции по БАС в субботу рассказали, как продвинулась медицина в этом направлении. Участники конференции представили новейшие исследования в данной области, уточнив, что о победе над БАС речи пока не идет, но появления лекарства, возможно, ждать уже не так долго.

55 лет вместо трех

Британский ученый Стивен Хокинг
© AP Photo / Matt Dunham
Культ Хокинга: как парализованный физик-теоретик стал мировой телезвездой

Боковым (латеральным) амиотрофическим склерозом называется болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. В случае инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры болезнь приводит к смерти.

Проблема БАС привлекла к себе всеобщее внимание после смерти в марте всемирно известного английского физика-теоретика Стивена Уильяма Хокинга, страдавшего этой болезнью. Он скончался в марте на 77-м году жизни. Хокинг — известный популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз. Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

Стивен Хокинг: блестящий ум, заточенный в парализованное тело
© REUTERS / Lucas Jackson/File PhotoCтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь - боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
© REUTERS / Lucas Jackson/File Photo
Cтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь - боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.
© AFP 2018 / Desiree MartinCтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг читает лекцию во время фестиваля Starmus на Тенерифе
© AFP 2018 / Desiree Martin
Cтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.
© REUTERS / Alonso Gonzales/File PhotoЭлейн (на фото с Хокингом) стала второй супругой ученого. Они поженились в 1995 году. Ради Хокинга женщина развелась со своим мужем и оставила двоих детей.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с женой в Испании
© REUTERS / Alonso Gonzales/File Photo
Элейн (на фото с Хокингом) стала второй супругой ученого. Они поженились в 1995 году. Ради Хокинга женщина развелась со своим мужем и оставила двоих детей.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanВ 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг на церемонии вручения премии Гордость Британии
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
В 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.
© AP Photo / David BanksВ 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
© AP Photo / David Banks
В 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.
© AFP 2018 / Jewel SamadВпоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволявшим ему общаться с окружающими.Президент США Барак Обама вручает президентскую медаль свободы британскому физику-теоретику Стивену Хокингу
© AFP 2018 / Jewel Samad
Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволявшим ему общаться с окружающими.
© NASAВ 2007 году Хокинг на специально модифицированном самолете Boeing 727 совершил полет в невесомости.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг во время полета в невесомости на борту самолета Boeing 727
© NASA
В 2007 году Хокинг на специально модифицированном самолете Boeing 727 совершил полет в невесомости.
© AP Photo / Denis Farrell/ PoolВ мае 2008 года Стивен Хокинг в Йоханнесбурге встретился с бывшим президентом ЮАР. Они обсуждали возможность создания в Африке аспирантских центров по высшей математике и физике.Cтивен Хокинг и Нельсон Мандела во время встречи в Йоханнесбурге
© AP Photo / Denis Farrell/ Pool
В мае 2008 года Стивен Хокинг в Йоханнесбурге встретился с бывшим президентом ЮАР. Они обсуждали возможность создания в Африке аспирантских центров по высшей математике и физике.
© REUTERS / Paul BatesДети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с невестой после свадебной церемонии
© REUTERS / Paul Bates
Дети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.
© AFP 2018 / Leon NealCтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги "Джордж и тайны Вселенной" - первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с дочерью Люси и Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже
© AFP 2018 / Leon Neal
Cтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги "Джордж и тайны Вселенной" - первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.
© AP Photo / Evan AgostiniАнсамбль "Шелковый Путь" под руководством виолончелиста Йо-Йо Ма выступают для Cтивена Хокинга на гала-концерте открытия Всемирного фестиваля науки в 2010 году.Выступление ансамбля Шелковый Путь под руководством Йо-Йо Ма выступает перед британским физиком-теоретиком Cтивеном Хокингом на гала-концерте World Science Festival 2010 в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan Agostini
Ансамбль "Шелковый Путь" под руководством виолончелиста Йо-Йо Ма выступают для Cтивена Хокинга на гала-концерте открытия Всемирного фестиваля науки в 2010 году.
© AP Photo / PA/ Anthony DevlinCтивен Хокинг у лампы, получившей название "черная дыра света", в Музее науки в Лондоне, 2012 год.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
© AP Photo / PA/ Anthony Devlin
Cтивен Хокинг у лампы, получившей название "черная дыра света", в Музее науки в Лондоне, 2012 год.
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Препарат для облегчения БАС

Один из ведущих специалистов по БАС испанский врач Джезус Мора в докладе на конференции в Москве, организованной по инициативе благотворительного фонда помощи людям с БАС и другими нейромышечными заболеваниями "Живи сейчас" на площадке компании Philips, рассказал, как новый препарат маситиниб влияет на состояние страдающих БАС.

Слоган фонда Живи сейчас
© Фото : предоставлено фондом "Живи сейчас"
Боковой амиотрофический склероз

"Сейчас существует новый препарат, называется маситиниб. Препарат влияет на тирозинкиназу, которая, в свою очередь, имеет разнообразное влияние на клетки. Одно из действий тирозинкиназы – это моделирование иммунного ответа. Есть такое предположение, что одна из причин заболевания, ухудшения состояния пациентов – это некоторая чрезмерная агрессивность иммунных клеток, не всех, но некоторых. В прошлом пробовали принимать препараты, которые полностью подавляли всю иммунную систему, но стало понятно, что это никак не влияет на заболевание. Дело не целиком в иммунной системе, а в каких-то ее ключевых клетках, на которые нужно влиять. Маситиниб действует на два типа клеток: на макроглию – это клетки головного мозга — и на плазматические клетки", — сообщил Мора.

По его словам, первая стадия исследования маситиниба проходила на крысах. "Животных, условно говоря, заражают БАС, и препарат начинают вводить после того, как животное становится обездвиженным. По сути, с людьми происходит та же история: препарат начинают вводить, когда БАС уже как-то проявляется, то есть когда уже есть некоторые элементы обездвиженности, нарушения подвижности. И в группах крыс, которые участвовали в этом исследовании, продолжительность жизни в той группе, которая получала препарат, была гораздо выше, чем в той группе, которая не получала", — сказал Мора.

Двойное слепое исследование

По словам Моры, когда стало понятно, что препарат "работает на крысах", было решено начать исследования с участием людей. "Мы группы пациентов разделили на три. Одна группа получила большую дозировку 4,5 миллиграмма на килограмм массы тела в день. Вторая группа получала три миллиграмма, и третья группа получала то, что называется плацебо, то есть пустышку", — сообщил ученый.

Он пояснил, что плацебо является очень важной составляющей любого исследования. Врачи, по словам Моры, при этом не знают, какой пациент получает препарат, а какой — "пустышку", что необходимо для составления объективной картины.

Пациенты с боковым амиотрофическим склерозом
© Фото : предоставлено БФ "Живи сейчас"
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"Компьютер собирает эти наборы, таблетки и распределяет между пациентами, ни один врач не знает, что пациент получает. То есть пациент не знает, что получает, но и врач не знает, что получают его пациенты. Это называется двойное слепое исследование. То есть врачи оценивают всех пациентов абсолютно одинаково без каких-то своих предпочтений. И на отношение врача никаким образом не влияет знание, кто что получает, потому что врач не знает, кто что получает. В конце исследования через 48 недель компьютер, программа покажет, какая группа получала препарат, в какой дозировке получала, какая получала плацебо, и какая из этих групп показывает лучший результат", — пояснил испанский специалист.

По словам Моры, если группа пациентов, которая принимает препарат, показывает примерно такие же результаты, как группа, получающая плацебо, это означает, что препарат, по сути, не работает. Он добавил, что если группа, которая получает препарат, показывает результаты хуже, чем группа, получающая плацебо, это означает, что препарат опасен.

"Поэтому, чтобы быть уверенным, что препарат не вредит, в течение всего исследования пациенты проходят очень четкие, очень важные этапы оценки, когда оценивается их состояние. Поэтому врачи в течение всего исследования назначают массу анализов крови, анализов мочи, массу других лабораторных исследований, которые должны показать, что препарат работает и, главное, что он не вредит. По моему опыту пациенты, которые участвуют в исследованиях, всегда показывают хороший результат, то есть им как будто становится лучше, потому что они приходят в исследования с надеждой, что это поможет, и их, конечно, гораздо чаще смотрят врачи, чем в обычной жизни", — сказал Мора.

Он уточнил, что маситиниб всегда дают пациентам в сочетании с препаратом рилузол, так как его в чистом виде принимать нельзя.

Шкала оценки состояния

Мора рассказал, что участвовавшие в исследовании пациенты также были разделены на "две функциональные группы по скорости прогрессирования заболевания", которая оценивается по специальной шкале.

"Это люди (в первой группе – ред.) с достаточно медленной прогрессией и пациенты (во второй группе – ред.), у которых заболевание прогрессирует быстро. Прогрессия заболевания оценивается по специальной шкале… Биомаркером является некий анализ, который мог бы показать, с какой скоростью и как прогрессирует заболевание. В БАС такого маркера нет… Единственный способ – это осматривать пациента. Поэтому мы разработали функциональную шкалу оценки состояния больных БАС. Эта шкала оценивает 12 двигательных функций: к примеру, как вы говорите, как глотаете, как пишете, поднимаетесь по ступенькам, как справляетесь с каждодневной гигиеной, как вы дышите, как вы поворачиваетесь в кровати, как вы перемещаетесь в кровати", — сказал Мора.

Участники всемирной благотворительной акции Вызов ледяной водой (Ice Bucket Challenge)
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Акция Ice Bucket Challenge помогла найти ключ к "болезни Стивена Хокинга"

По его словам, каждой из перечисленных двигательных активностей можно присвоить 4 балла: четверка означает, что пациент справляется со своей ежедневной деятельностью абсолютно самостоятельно, а ноль обозначает полную зависимость от помощи постороннего человека. "Таким образом, если пациент справляется со всем самостоятельно, то у него максимальный балл 48. Эффективность препарата мы оценивали в том, с какой скоростью пациенты теряют баллы по этой шкале", — пояснил испанский специалист.

По его словам, врачи также использовали дополнительные шкалы, в том числе по оценке качества жизни пациента, по оценке форсированной жизненной емкости легких, то есть силы дыхательной мускулатуры. "Мы оценивали и время, за которое у пациента снижается состояние на 9 баллов по этой шкале. Если у пациента очень быстрая прогрессия, то, конечно, время, за которое его состояние ухудшится на 9 баллов, будет очень быстрым. Но если прогрессия медленная или препарат работает, то мы понимаем, что время будет уже гораздо медленнее", — пояснил врач.

Он уточнил, что грядет второе исследование маситиниба, участников которого будут отбирать по специальным критериям. Многие из этих критериев применялись в первом исследовании, ко второму также прибавятся новые. Так, по словам Моры, в исследовании должны принимать участие те пациенты, у которых диагностирован именно БАС. Как пояснил врач, в исследовании не могут принять участие пациенты, у которых есть и сопутствующие заболевания, проявление которых может повлиять на ход болезни или усугубить БАС. К таким заболеваниям относятся, например, деменция, нарушение сердечно-сосудистой системы, онкология.

Выбыть из исследования

По словам Моры, из 465 пациентов, желавших принять участие в исследовании, было отобрано 394 человека, часть которых выбыла из исследования в процессе его проведения. Он пояснил, что пациентам перед началом исследования разъясняется, как оно будет проходить, все его плюсы и минусы, после чего пациенты подписывают соглашение и могут выбыть из исследования добровольно в любой момент. Мора указал, что следует помнить о возможности побочных эффектов приема препарата: в одном случае у пациента развилась печеночная недостаточность, в связи с чем он выбыл из исследования. Но в течение исследования не было зафиксировано летальных случаев от приема препарата, а у пациентов предусмотрена медицинская страховка, подчеркнул докладчик.

"Если много пациентов выходят из исследования, трудно провести в конце правильный статистический анализ. Очень важно, чтобы пациенты продолжали участвовать в исследовании, даже если не чувствуют никаких улучшений. Причин, почему нет улучшений, может быть две – они в группе плацебо или они получают исследуемый препарат, он влияет на заболевание, он его замедляет, но пациенты этого не ощущают, не чувствуют. И я настаиваю, мое личное мнение, что пациенты в обязательном порядке должны максимально оставаться в исследовании, потому что это социальная ответственность перед всеми пациентами БАС во всем мире, перед тысячами людей, которые смотрят на это исследование, ждут результатов", — сказал Мора.

© Фото : предоставлено БФ "Живи сейчас"Пациенты с боковым амиотрофическим склерозом
© Фото : предоставлено БФ "Живи сейчас"
Пациенты с боковым амиотрофическим склерозом

Лицо БАС

Мора напомнил, что Хокинг – "это самый известный больной БАС, он — лицо болезни во всем мире". "У него очень не типичное течение (болезни — ред.). Дело в том, что по статистике всего порядка 20% пациентов имеют 5-летнюю выживаемость и еще меньший процент людей, которые живут дольше. Поэтому Стивен Хокинг в этом смысле совершенно уникален, у него так называемая ювенильная форма, то есть форма, которая проявляется очень рано, таких случаев довольно мало, и они все, конечно, тщательно изучаются. Но надо знать, что, конечно, большинство пациентов так не живут", — сказал Мора.

Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с дочерью Люси и Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже
© AFP 2018 / Leon Neal
Ученый: борьба Хокинга с болезнью вдохновляла даже людей, далеких от науки

По его мнению, для российского сообщества больных БАС самым правильным "было бы найти такое лицо, как Стивен Хокинг" — знаменитого человека, который сможет открыто сказать о своей болезни.

"Я хотел бы воспользоваться случаем, раз мы говорим об этом, и призвать знаменитых людей в России, которые болеют БАС, которые знают, что у них этот БАС, стараться не скрывать это, не прятаться, не переживать эту болезнь в одиночестве, а выйти, открыто сообщить на всю страну: "У меня БАС". Потому что это очень сильно повысит осведомленность, очень сильно может изменить всю ситуацию с БАС в России", — заявил Мора.

По его словам, среди страдавших заболеванием БАС было немало знаменитых людей, о чьей болезни почти никто не знает, так как они об этом не говорили. "Насколько я знаю, Мао Цзэдун болел БАС и умер от БАС, в России болел Шостакович, Мигуля. Первый шаг к тому, чтобы найти лечение от БАС, — это сделать так, чтобы все знали, что такое БАС", — сказал Мора.

Лекарство от БАС

Мора считает, что до появления лекарства для излечения от БАС осталось не так долго. "Я думаю, что это произойдет при нашей жизни. Я не думаю, что это будет одно-единственное лекарство. Скорее всего, это будет комбинация препаратов, которая или остановит, или, по крайней мере, точно замедлит течение БАС", — пояснил врач.

Крысы, архивное фото
© Fotolia / lculig
Ученые замедлили у крыс развитие бокового амиотрофического склероза

Он посетовал на постоянную нехватку средств на такие исследования, "потому что государство тратит огромные средства на исследования более распространенных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или онкологии, но не заинтересовано в исследовании таких редких болезней, как БАС". "И это задача пациентских организаций – поиск средств, чтобы молодые ученые, молодые врачи хотели проводить исследования, хотели искать лекарств даже от таких редких болезней, как боковой амиотрофический склероз", — сказал Мора.

По его мнению, пациенты и их семьи должны объединяться в ассоциации, что ускорит процесс поиска лекарства. "Это связано с тем, что индивидуально, один на один человек не сможет ничего сделать. Если каждый больной будет спасать только самого себя, к сожалению, на системном уровне решить ничего не удастся. И, соответственно, нужно находить деньги на исследования", — считает Мора.

Также, по его словам, следует обязательно повышать осведомленность о болезни и всячески влиять на создание государством эффективных мультидисциплинарных команд и центров в крупных городах страны. Это необходимо, чтобы пациенты могли приехать в такой центр и почувствовать, "что они не одни, а есть специалисты, которые за ними смотрят".

Мора также привел статистику болеющих БАС, которая во всем мире почти одинакова — 6-8 человек на 100 тысяч населения. "Если вы посчитаете, то вы поймете, что это не такое большое число, но все же это реальные люди, которые страдают тяжелым неизлечимым заболеванием с очень ограниченной продолжительностью жизни, которым очень нужна помощь. Поэтому очень важно эту помощь развивать", — заключил испанский специалист.

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Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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