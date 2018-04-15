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Факты и вымыслы об ароматерапии: как запахи влияют на здоровье людей

08:0015.04.2018
(обновлено: 08:02 15.04.2018)
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© Depositphotos / poznyakovАроматерапия и аромакологияАроматерапия и аромакология
© Depositphotos / poznyakov
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ароматерапия не входит в арсенал современной медицины, ее удел — салоны красоты, массажные кабинеты. Тем не менее ученые пытаются понять, как запах влияет на поведение, настроение, физиологию человека. РИА Новости рассказывает о том, чего удалось достичь науке об ароматах.

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© РИА Новости / Денис Гуков
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Растительные эфирные масла в Древнем Китае сжигали для окуривания помещений, египтяне добавляли в растворы для бальзамирования умерших, римляне брали с собой в термы. Но наука занялась этим сравнительно недавно. Термин "ароматерапия" ввел в 1920-х годах французский химик Рене-Морис Гаттефос (Rene-Maurice Gattefosse).

В растениях, безусловно, есть полезные вещества. Например, кору ивы жевали издревле, чтобы лечить воспаления, а потом в ней обнаружили ацетилсалициловую кислоту, известную теперь как аспирин. Но одно дело принимать лекарства в таблетках, и совсем другое — вдыхать. Как подтвердить, что запах оказывает терапевтический эффект? Каков физический механизм воздействия? В ароматерапии дают только субъективные описания, не поддающиеся проверке. Например, сообщают, что запах розмарина проясняет ум и улучшает память, лаванда успокаивает и снимает стресс, беспокойство, депрессию, лечит бессонницу. У масла можжевельника вообще насчитали 17 благотворных эффектов: от афродизиака до успокоительного.

Наука об ароматах

С 1980-х годов развивается новое научное направление — аромакология, то есть изучение того, как запахи влияют на физиологию, здоровье. В 2007 году американские ученые проанализировали все статьи, где публиковались данные о лечебных эффектах запахов. Только 18 из них были признаны доступными для научного анализа, да и то с определенными оговорками. Проводить такие исследования сложно, потому что в них много субъективного, неясно, как методика эксперимента сказывается на результате, и, главное, неизвестно, каков механизм воздействия запаха на организм.

Возможно, молекулы ароматного вещества напрямую влияют на обонятельные нейроны и далее на мозг или на эндокринную систему. Либо химические субстанции проникают в кровь через нос или слизистую легких и потом распространяются по всему организму. Это подтверждают опыты на грызунах, у которых в крови обнаружили молекулы вдыхаемых эфирных масел. В других опытах крысы успокаивались, вдыхая цедрол — компонент кедра, хотя у них было повреждено обоняние. Конечно, лечение запахами было бы удобно, ведь эффект после вдыхания мгновенный, и доза вещества требуется значительно меньше, чем при приеме таблеток. Но чтобы разработать научно обоснованную ароматерапию, нужно понять механизм действия запаха, а до этого пока далеко.

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© Depositphotos / belchonock
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Интересные результаты дали опыты ученых из Австрии с линалоолом, основным компонентом лавандового масла. Когда его нанесли на кожу участникам эксперимента, у них немного упало систолическое давление крови (верхнее). Это можно рассматривать как аналог массажа, но признать терапевтический эффект эфирного масла мешает тот факт, что массаж сам по себе успокаивает, снимает напряжение.

В России проект "Влияние запаховой среды на физиологический статус и когнитивные процессы человека" поддерживает Российский научный фонд. Его участники из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича и Орловского государственного университета выяснили, что запахи лаванды и мяты улучшают память школьников в возрасте 10-11 лет. Анализ слюны участников до и после эксперимента показал, что вдыхание мяты сильнее всего снижает уровень гормона кортизола, который регулирует стресс. Поскольку из других работ известно, что высокий уровень кортизола в организме ослабляет память, значит, делают вывод ученые, мята снимает стресс.

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Сплошные эмоции

Все наблюдаемые эффекты можно объяснить иначе — через психологическое воздействие. То есть человек реагирует на запах согласно своему опыту и ожиданиям, а также через обучение. В пользу этой гипотезы говорит то, что люди испытывают эмоции, меняют поведение в соответствии с тем, приятен запах или нет. Например, посетители супермаркета, в котором приятный запах, более склонны помочь другим покупателям. Сотрудники компаний тоже лучше работают, ставят себе более высокие цели, если в помещении приятно пахнет.

Еще один фактор — заранее сформированные представления. Когда 90 студенткам сообщили, что приятный запах в помещении расслабляет, у них действительно снизились сердцебиение и проводимость кожи, хотя распыляли всего лишь лаванду и неролиевое масло из померанца. Все студентки отметили, что у них улучшилось настроение. То же самое они сказали, побывав в помещении с плацебо, то есть с веществом без запаха.

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Сторонники психологической гипотезы считают, что химическая природа запаха вторична, главное — психическое воздействие. В какой-то мере об этом свидетельствуют культурные, индивидуальные и даже гендерные различия в восприятии запахов. Например, у мужчин, три дня подряд гулявших по лесу, снизился уровень гормона адреналина. Есть также данные о том, что ароматерапия облегчает депрессию. В целом пока психологическая гипотеза ароматерапии лучше подтверждается экспериментами.

Вне зависимости от того, научна ароматерапия или нет, не следует забывать, что компоненты эфирных масел могут вызвать аллергию, особенно при длительном воздействии.

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