ФПИ создал лабораторию для прорыва в военной иммунологии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) создал лабораторию для выявления вероятных направлений технологических прорывов в военной биомедицине на базе Института иммунологии, сообщили РИА Новости в фонде.

"С целью реализации проектов ФПИ в области иммунологии и смежных наук в интересах создания инновационных технологий и продукции военного, специального и двойного назначения, а также для системной экспертной и аналитический работы по мониторингу вероятных направлений технологических прорывов в биомедицине, формируется целевая поисковая лаборатория иммунологии", — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, лаборатория формируется на базе Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, ведущего отечественного научного учреждения в области клинической и экспериментальной иммунологии.

"Стратегия деятельности лаборатории осуществляется в рамках таких научных направлений как лечение и профилактика инфекционных заболеваний, иммунологические аспекты трансплантации органов и тканей, лечение иммунозависимых заболеваний, технологии регенерации тканей", — добавили в фонде.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.