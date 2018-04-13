В Италии обнаружили средневекового "киборга"

Останки мужчины времен раннего средневековья, который прикрепил себе нож на место ампутированной руки

Останки мужчины времен раннего средневековья, который прикрепил себе нож на место ампутированной руки

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На севере Италии археологи обнаружили необычную находку: скелет мужчины с ножом вместо руки. Об этом сообщает Sciencealert.

Ученые отнесли останки к VI–VIII векам нашей эры. На момент смерти мужчине, предположительно, было от 40 до 50 лет. Его правая рука была ампутирована, а на ее место поместили протез с ножом вместо кисти.

"Вероятно, конечность ампутировали по медицинским показателям или мужчина сломал ее во время падения", — предположила археолог Ильяна Микарелли.

Осмотр показал, что зубы мужчины были заметно стерты. Исследователи считают, что он мог использовать их, чтобы потуже закрепить протез.