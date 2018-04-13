Бондарев: приостановка сотрудничества с США в космосе не повредит России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Приостановка сотрудничества с США в атомной, авиастроительной, ракетно-космической сферах не отразится негативно на состоянии соответствующих российских отраслей, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Атомная, авиастроительная, ракетно-космическая отрасли – это стратегически важные сферы нашей промышленности и экономики. Поэтому освобождение их от взаимосвязи с враждебной нам страной обусловлено требованием в том числе национальной безопасности. Атомная энергетика, космо- и самолётостроение России абсолютно самодостаточны, независимы от иностранных поставок товаров, работ и услуг, на соответствующих рынках мы выступаем скорее как экспортёры. Поэтому приостановление сотрудничества с США и их сателлитами никак не отразится на состоянии данных российских отраслей", — заявил Бондарев.

Бондарев признал, что существует риск потери некоторой доли доходов от продаж в этих отраслях. "Но заработать можно и на другом. Множество стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки охотно покупают нашу продукцию, в том числе комплектующие для ракет-носителей и самолётов", — подчеркнул он.

По слова Бондарева, американцы должны знать, что на любые недружественные действия в отношении России от нее последует симметричный ответ.

"Считаю законопроект, разработанный депутатами Госдумы, адекватной, действенной мерой на вопиющее поведение США. Обращу внимание, что Россия реагирует достойно, ведёт себя честно и благородно. Мы вводим ответные санкции, вместе с тем не оказываем давление на позиции других государств по вопросам взаимодействия с США. Американцы не только сами вводят против нас санкции, но и принуждают зависимые от них государства следовать их примеру. У нас есть такие возможности (есть государства, которые также от нас зависят), но мы их не используем, потому что это противоречит нормам международного права и простой порядочности", — заявил парламентарий.

Бондарев отметил, что на ответный характер проектируемых Госдумой мер указывает и их потенциальная обратимость: в законопроекте прописано, что ограничения, которые налагаются на США и другие страны, вводящие против РФ санкции, подлежат отмене правительством России по решению президента в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для их введения. "Эта норма демонстрирует, что мы ни в коем случае не выступаем за усиление конфронтации, за углубление конфликта, мы только лишь отвечаем и всегда готовы пойти навстречу диалогу и примирению", — сказал сенатор.