Россия может прекратить поставку США двигателей для ракет Atlas V и Antares

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В случае принятия закона об ответных мерах на санкции США Россия может прекратить поставку ракетных двигателей для американских Atlas V и Antares, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Американцы постоянно заявляют, что от их санкций серьезно страдает наша экономика, сильно преувеличивая "урон". Посмотрим, как их Atlas V будут летать без наших ракетных двигателей РД-180, а Antares — без РД-181", — сказал Бондарев.