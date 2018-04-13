Россия и Германия отработают технологию управления планетоходами с МКС

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские и немецкие ученые подадут совместную заявку в Роскосмос, чтобы провести на МКС новый этап эксперимента по отработке технологий управления роботами-планетоходами.

Проект предусматривает проработку системы управления роботами с помощью манипулятора с обратной связью с автоматизированного рабочего места на борту МКС, обеспечивающего телеуправление роботами на Земле.

С российской стороны в проекте участвуют специалисты Института робототехники и технической кибернетики (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК), со стороны Германии – представители Германского центра авиации и космонавтики (DLR).

"Подготовлен, согласован и подписан научный протокол в рамках формирования совместной заявки на проведение космического эксперимента "Отработка технологий управления напланетными мобильными роботами с борта космической станции" (КЭ "Контур-3"), которую стороны планируют представить для рассмотрения в координационном научно-техническом совете госкорпорации "Роскосмос", — говорится в сообщении ГНЦ РФ ЦНИИ РТК.

Цель эксперимента, продолжающего программу "Контур-2"- отработать технологии по телеуправлению роботами с космического корабля по комбинированному каналу связи с ограниченной пропускной способностью для решения задач по исследованию планет.