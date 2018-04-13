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РИА Наука
РИА Наука

Ученые объяснили рост опасных водорослей на побережье Байкала

13:5413.04.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевБайкал. Архивное фотоБайкал. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев

ИРКУТСК, 13 апр – РИА Новости. Причиной масштабного распространения в прибрежных водах Байкала водоросли спирогиры является исключительно антропогенный фактор, считает доктор биологических наук, заведующий лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН Олег Тимошкин.

Ранее со ссылкой на данные центра "Антистихия" сообщалось, что около 60% побережья озера Байкал покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся.

"Проблема масштабного распространения спирогиры, действительно, является сегодня угрозой для экосистемы Байкала. По нашим данным, эта водоросль распространяется там, где наиболее мощно проявляется антропогенное воздействие. Спирогира – весьма чувствительный индикатор загрязнения озера сточными водами", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, спирогира подобна гриппу. Размножаясь с помощью микроскопических спор и кусочков нитей, она способна завоевать все мелководье Байкала, но ученые отмечают, что есть зоны, не заселенные водорослью и зоны, где она стремительно разрастается.

"Специалисты нашей лаборатории изучают спирогиру пять лет, и исследования показывают, что риску заражения подвергаются территории вблизи населенных пунктов. В чистой байкальской воде спирогира массово не размножается. В связи с этим особенно тяжелая ситуация сложилась на побережье городов Северобайкальск, Байкальск и поселка Листвянка, которое посещает большое количество туристов. Здесь водоросль встречается круглогодично", — добавляет ученый.

Есть гипотезы, что на рост спирогиры повлияли природные факторы – потепление и низкий уровень воды последних лет. Однако, по данным лаборатории, которую возглавляет гидробиолог Олег Тимошкин, температурный фактор никак не влияет на распространение и развитие водоросли. В районах с неблагоприятной экологической ситуацией, спирогиру обнаруживают и на больших глубинах, где она комфортно чувствует себя при очень низких температурах.

Также исследователям удалось установить, что из 14 разновидностей спирогиры в неблагоприятных экоусловиях массово размножается лишь одна. Эта разновидность растет на камнях, буквально обволакивая все дно. Наиболее сильное разрастание водоросли наблюдается в местах массового пребывания туристов в августе и сентябре, когда концентрация загрязнения достигает максимальных значений.

Байкал — самое глубокое озеро мира, его максимальная глубина достигает 1637 метров. Возраст Байкала около 25 миллионов лет. Озеро содержит более 20% мировых запасов пресной воды. В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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monia-epelboim
А сколько можно отравлять воду , вот природа и не выдержала!
13:58
13.04.2018
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