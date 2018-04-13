Российские врачи рассказали о разработках по вживлению титановых позвонков

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уникальные разработки российских ученых по вживлению титановых позвонков уже применяются в лечении пациентов, сообщил РИА Новости завотделением патологии позвоночника ЦИТО имени Приорова Сергей Колесов.

"Мы печатаем на 3D-принтере титановые заменители диска и тел позвонков и имплантируем их. Пока эта технология находится в режиме тестирования, сейчас идет пилотное исследование. Уже есть годовые результаты, это очень эффективно", — рассказал Колесов.

Применяют данную технологию для лечения тяжелого остеохондроза, переломов и травм, уточнил Колесов. На данный момент, по его словам, прооперировано уже более 30 человек. Титановые позвонки могут ставиться и детям, и взрослым – проводить операцию можно в любом возрасте.

Он также добавил, что для детей с тяжелой деформацией позвоночника по результатам компьютерной томографии на 3D-принтере печатается весь позвоночник, и затем по этой 3D-модели разрабатывается вид необходимой операции. "Делаем ее, а потом опять делаем компьютерную томографию, печатаем опять 3D-модель и оцениваем ее эффективность", — пояснил Колесов.

Операции дорогостоящие, но благодаря сотрудничеству с благотворительными фондами они доступны для тяжелых больных, добавил он.