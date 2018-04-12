В День космонавтики на ВДНХ представили радиостанцию первого спутника Земли

Макет геостационарного космического аппарата Луч-5А в подкупольном пространстве павильона Космос в центре Космонавтика и авиация на ВДНХ

Макет геостационарного космического аппарата Луч-5А в подкупольном пространстве павильона Космос в центре Космонавтика и авиация на ВДНХ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В открывшемся на ВДНХ центре "Космонавтика и авиация" представлена бортовая радиостанция Д-200 первого искусственного спутника Земли (ИСЗ), говорится в сообщении холдинга "Российские космические системы" (РКС).

Этот прибор более 60 лет назад передал на Землю знаменитые сигналы "бип-бип" с первого в истории человечества космического аппарата, теперь на ВДНХ его может увидеть любой желающий.

"Радиостанция, созданная в НИИ-885 (сегодня РКС) в 1957 году – стала частью постоянной экспозиции Центра "Космонавтика и авиация" и вместе с другими предоставленными РКС экспонатами будет яркой иллюстрацией истории советских и российских технологий космической связи. Посетители Центра получили уникальную возможность прикоснуться к истории побед и достижений России в космосе и увидеть своими глазами, как выглядела первая побывавшая в космосе аппаратура", — отмечается в сообщении.

Над разработкой радиостанции для первого спутника под руководством конструктора Михаила Борисенко работал коллектив талантливых специалистов в составе Вячеслава Лаппо, Константина Грингауза, Абрама Зиньковского и других.

Радиостанция Д-200 состояла из двух радиопередатчиков и коммутирующего устройства. Из нескольких вариантов схемы и конструкции передатчиков был выбран наиболее компактный и экономичный вариант массой 3,5 кг (оба передатчика), который был передан в производство в марте-апреле 1957 года. Передатчики работали на частотах радиолюбительских диапазонов 20 и 40 МГц, выходная мощность каждого составила 1 Вт.

Передатчики излучали сигналы в виде телеграфных посылок длительностью 0,2-0,3 секунды, при этом один из передатчиков работал во время пауз другого. Изменение частоты посылок и пауз между ними характеризовало температуру и давление внутри контейнера спутника. При приеме телеграфные сигналы на слух создавали всем известные позывные первого ИСЗ "бип-бип", которые принимались во всем мире.

Для слежения за сигналами первых ИСЗ на территории страны была создана сеть пунктов слежения. На основе этих пунктов в дальнейшем при решающем вкладе НИИ-885 был образован наземный командно-измерительный комплекс для управления всеми отечественными космическими аппаратами.

В День космонавтики в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась масштабная экспозиция, посвященная истории освоения космоса СССР и Россией. Более полувека прошло со дня запуска первого ИСЗ, полета Юрия Гагарина. Великие конструкторы и организаторы промышленности Сергей Королев и его соратники проложили путь человечеству в новое измерение. Их достижения, представленные на ВДНХ, дополняют уникальные приборы для спутников дистанционного зондирования Земли, системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также микроэлектронные компоненты отечественного производства, которые используются в современных российских космических аппаратах.